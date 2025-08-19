防止「台灣有事」時中國間諜趁亂入境日本 傳台日簽署罕見備忘錄

日本為因應「台灣有事」，已和台灣簽署合作備忘錄，同意外國人從台灣入境日本時，雙方進行資料共享，目的在於當台灣有事、日方進行緊急撤離時，防止不法分子或間諜混入避難人潮。圖為成田機場入境大廳示意圖。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕日媒《讀賣新聞》19日報導，日本為因應「台灣有事」，已和台灣簽署一份合作備忘錄，同意外國人從台灣入境日本時，雙方進行資料共享，目的在於當台灣有事、日方進行緊急撤離時，防止不法分子或間諜混入避難人潮，趁亂潛入日本境內破壞。日本相關人士透露，日台當局以「台海有事」為前提簽署備忘錄的情況實屬罕見。

《讀賣新聞》 報導指出，這名為《出入境管制資訊共享合作備忘錄》，由日本的對台窗口機構「日本台灣交流協會」於去年12月18日與台灣對日窗口「台灣日本關係協會」達成協議。交流協會對外僅表示，備忘錄具體內容「不公開」。

相關人士指出，依據備忘錄內容，日方將獲取有意從台灣入境日本的外國人士相關資訊，藉此能在「台灣有事」時有效地進行入境審查，確認其中是否包含可能對日本治安造成不良影響的人；平時在台灣機場也會對赴日遊客進行事前查驗等措施。

根據日本外務省資料統計，截至去年10月，約有2萬1700名日本人居住在台灣。報導指出，若中國侵略台灣，預期將有大量在台日本人撤離，當地台灣人及其他外籍人士也可能前往日本避難，日方在入境管理工作方面，擔心會有外國間諜或恐怖分子趁亂潛入日本。一名日本相關人士警告：「中國的間諜有可能混入台灣人當中，進而入境日本。」

報導指出，日本出入國在留管理廳也曾與澳洲、紐西蘭等國針對非法滯留的外國人簽署合作備忘錄，但此次是以「台灣有事」時撤離日僑為前提的備忘錄，實屬罕見。由於1972年日中建交，日本與台灣斷交，此備忘錄為由兩國窗口機構代表簽署，而非政府單位直接簽署。

此外，外界推測中國最快在2027年就能完成侵台準備，日本方面希望藉由這次備忘錄簽署，加強與台灣在撤僑行動上的合作，也將和美國等盟國合作，強化對於「台灣有事」的準備應對。

