    政治

    一般性補助款爭議有解 傅崐萁允諾支持追加預算

    行政院長卓榮泰19日赴立院專案報告並備詢。（記者廖振輝攝）

    行政院長卓榮泰19日赴立院專案報告並備詢。（記者廖振輝攝）

    2025/08/19 10:49

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院會今天邀行政院長卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告並備質詢。國民黨團總召傅崐萁質詢時表示，會支持追加預算，但還是要檢討，任何聲音院長都要聽到，才是民主的國會；卓榮泰當場表達感謝。

    卓榮泰稍早報告時表示，政院提出的解方只有一項，也只能是這一項，把包括636億元的一般性補助款在追加預算的總額878億元請立院審議，將預算回復，就能像大水庫一樣，源源不斷的充分照原計畫流向各縣市。

    民進黨立委吳思瑤質詢時，也呼籲朝野不分黨派支持追加預算。卓榮泰強調，這是唯一解方，也是政院唯一能做的事情，只要把追加預算回到中央政府總預算，就如數如期儘快解決中央部會跟地方政府現在預算執行上的困難，也是國人的期待。

    卓榮泰說，如果不是這樣的話，地方政府只有移用歲計賸餘，只有舉債、撙節支出，像是苗栗縣府就無法舉債，中央政府看到，就先把9.3億元墊交給苗栗縣府，政院也會衡量追加預算。

    卓榮泰表示，政院也希望地方政府能多做一些建設，需要的時候中央地方一起合作，但如果中央財源都發生困難，連自己部會預算都這麼拮据，如何把這些錢補助給地方，所以這是一個自然現象的表現。

