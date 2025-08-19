蔣萬安提議找童子賢組閣 總統府：市政優先才是全民之福

國民黨台北市長蔣萬安18日喊話賴清德總統應找和碩董事長童子賢組閣；總統府發言人郭雅慧今受訪強調，相信「推薦閣揆」不是台北市政的優先，無論總統或市長，在自己崗位把事情做好才是全民之福。（圖擷取自蔣萬安臉書）

2025/08/19 10:41

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨台北市長蔣萬安昨（18）日喊話賴清德總統，說找和碩董事長童子賢組閣會是台灣社會重新對話的開始；總統府發言人郭雅慧今再被問及此事表示，相信「推薦閣揆」不是台北市政的優先，無論總統或市長，在自己崗位把事情做好才是全民之福。

蔣萬安昨晚在社群發文指出，看了有關核三延役公投意見說明會後，真心認為賴總統應該邀請童子賢組閣；大罷免以來，朝野之間的互信已經一再撕裂，賴總統若願找童子賢組閣，相信會是台灣社會重新對話的開始。

對此，郭雅慧昨表示，謝謝蔣市長的建議，無論是是蔣市長或社會各界的多元聲音，總統都同樣重視，未來也會持續傾聽民意，不過對於用人的議題，建議蔣市長先正面回應「辦公室主任」疑似濫用特權，安排親屬人事的爭議。北市府今再回，蔣萬安有感而發提建議，是善盡言責；總統府如果有台北市政府任何人「濫用特權」的證據，趕快拿出來，市政府一定秉公處理。

被問及此事，郭雅慧說，童子賢董事長確實是很成功的企業家，他在社會上也做了很多社會福利的活動，不過關於組閣是假議題，每個城市都有各自的挑戰，相信在台北市推薦閣揆人選不會是市政的優先，無論總統或市長在自己崗位上把事情做好才是全民之福。

