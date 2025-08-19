為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    柯文哲手諭「跟鐵博館溝通」與徐巧芯政見巧合？ 李正皓：距離真相越來越近

    李正皓表示，當製作單位為了平衡報導特別詢問徐巧芯的回應，結果徐巧芯的回應只有兩個字「白痴」，讓他想起李坤城講徐巧芯詐騙之後，徐巧芯氣急敗壞，只能比出「中指」的狀況，感覺距離事實真相已經越來越近。（圖擷取自臉書）

    李正皓表示，當製作單位為了平衡報導特別詢問徐巧芯的回應，結果徐巧芯的回應只有兩個字「白痴」，讓他想起李坤城講徐巧芯詐騙之後，徐巧芯氣急敗壞，只能比出「中指」的狀況，感覺距離事實真相已經越來越近。（圖擷取自臉書）

    2025/08/19 11:55

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲涉京華城案，昨日有媒體揭露柯文哲便利貼的手諭，內容為要求彭振聲加速京華城案行政流程。對此名嘴李正皓表示，當去年政論節目製作單位為了平衡報導特別詢問徐巧芯的回應，結果徐巧芯的回應只有兩個字「白痴」，讓他想起李坤城講徐巧芯詐騙之後，徐巧芯氣急敗壞，只能比出「中指」的狀況，感覺距離事實真相已經越來越近。

    李正皓在臉書PO文表示，昨天鏡週刊獨家刊登柯文哲便利貼的手諭，據鏡週刊報導，這張手諭是2020年10月26日柯文哲在沈慶京親筆批示的京華城完工示意圖上貼上便利貼後交給彭振聲執行，此份手諭玄機不在便利貼的內容，而是後面那行沈慶京親筆批示內容。

    李正皓指出，把這份手諭向順時鐘轉九十度，可以清楚地看到沈慶京批示內容為「跟鐵博館溝通」，看到這六個字相信很多人都會聯想到去年政論節目都討論過的幾個議題，包含「徐巧芯第一時間幫朱亞虎喊冤、徐巧芯選立委時的政見就是鐵道博物館再生、徐巧芯金主達永建設的重要都更案吉祥如藝建案就在鐵道博物館對面。」

    李正皓直言，討論這題之前，去年政論節目製作單位為了平衡報導，特別詢問徐巧芯的回應，結果徐巧芯的回應只有兩個字「白痴」（備註：這張截圖是徐巧芯自己公布在社群媒體上的），這就是更詭異的地方，政治人物被媒體監督天經地義，徐巧芯有一百種回應方式都比罵製作單位「白痴」好，這一幕，讓他想起李坤城講徐巧芯詐騙之後，徐巧芯氣急敗壞，只能比出「中指」的狀況，感覺距離事實真相已經越來越近。

