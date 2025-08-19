前新北議員陳科名收賄判7年6月入獄…高院另案再判10年8月

前新北市議員陳科名已因收賄入獄，再被高等法院以另一收賄案判刑。（資料照）

〔記者楊國文／台北報導〕前民進黨新北市議員陳科名被控向建商收賄1307萬元，施壓新北市政府工務局等單位要求加速核發建照等不法，新北地院依貪污治罪條例重判10年6月，高等法院今判決駁回上訴。可上訴。

此外，陳科名還曾自有違建廠房的業者收賄20萬元，向新北市政府施壓，協助業者延遲拆除，去年3月被最高法院依不違背職務收賄罪判刑7年6月、褫奪公權3年定讞，已入獄。

陳科名曾擔任新北市議會第1至第3屆議員，且是市議會第三審查委員會的召集人，負責審查工務局、水利局和城鄉發展局等單位相關職掌事項。

檢調查出，2012年間，陳科名涉嫌用太太名義及隱名投資方式，插股蔡姓土方清運業者名下2家公司，並與蔡議定，只要以議員身分謀得建商發包就可獲得報酬。

陳科名在2012年至2019年間，先後接受7家建商請託，向新北市政府工務局、城鄉局施壓，加速相關執照核發進度，再要求該7家建商將土石清運等工程交由指定廠商承包，藉此獲利1307萬元，將他起訴。

新北地院審理認為，陳科名身為新北市議員，卻不知廉潔收賄，依6次收賄犯行，以6個不違背職務收受不正利益罪，判陳10年8個月徒刑，可上訴。

陳科名不服上訴，高等法院認定一審判決並無違誤，今判決上訴駁回，可上訴。陳科名未出庭聆判。

