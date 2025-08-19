為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    花蓮罷傅團體銷毀連署書但保留志工保密協議 志工怒喊：還我個資

    花蓮罷團「微光花蓮」18日深夜在社群平台貼出「保密協議保存聲明」。（翻攝微光花蓮臉書粉專）

    花蓮罷團「微光花蓮」18日深夜在社群平台貼出「保密協議保存聲明」。（翻攝微光花蓮臉書粉專）

    2025/08/19 10:25

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮罷團「微光花蓮」日前貼文表示在律師見證下，已經銷毀罷免傅崐萁案二階連署書，包括無效以及當初未能及時造冊之有效連署書，不過對於參與的罷免志工保密協議，昨晚特別發文強調：「為持續保護連署人、志工不因個資外流遭受政治清算迫害的可能，微光花蓮現不立即銷毀保密協議」，此舉引起大批罷免支持者不滿，留言批評「我拒絕，請把個資還給我」、「不銷毀是為了保護志工？我有看錯嗎」。

    花蓮罷團「微光花蓮」18日深夜在社群平台貼出「保密協議保存聲明」指出，依據保密協議，約定所有志工，具保密義務；除用於核對志工身份、保障團隊運作的安全可靠性，及其他保密協議約定之事項，並無法做任何超出上開範圍的處理或使用。否則微光花蓮也須依據契約及個資法承受法律責任。

    微光花蓮粉專頁強調，為持續保護連署人、志工不因個資外流遭受政治清算迫害的可能，因此「現不立即銷毀保密協議」，是因花蓮政治環境特殊，罷免失敗後仍然願意承擔重擔，保護連署人以及志工。以防未來遭有心人士洩漏與利用，使民眾遭受報復或脅迫。

    由於當初保密協議都連同身分證影本一起繳交，此舉引起罷免支持者與曾任志工的民眾不滿，紛紛留言批評「我拒絕，請把個資還給我」、「我拒絕我的資料被保存」、「要求微光領銜人與副領銜人9/30前返還或公開銷毀所有志工的保密協議書」、「每個罷團都陸續銷毀了，你們還在藉著保護連署人和志工的名義不處理」、「不銷毀是為了保護志工？我有看錯嗎」、也有人喊話民進黨立委沈伯洋協助。

    沈伯洋稍早在網路社群threads留言回應說，連署書不管正本影本電子以及任何的紀錄都應該要銷毀。而保密協議是契約，本應該另外看待，但是因為花蓮罷免已經結束，組織的目的已經結束，會變成另外一個反向保密問題：組織沒有辦法存放這些資料，也沒有辦法負責。他建議保密協議也銷毀，如果有需要，他的辦公室和律師來做見證跟處理。

