民眾敲碗！跟進台南研議普發現金 盧秀燕微笑不語

2025/08/19 10:23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕普發現金議題全國發酵，台南市議會昨（19日）提案台南市政府將超徵稅額及超收交通違規罰款，以普發現金還稅於民，市長黃偉哲正面回應會進行研議；日前被網傳超徵稅額普發4萬還稅於民的台中市政府，台中也有議員提案要求普發5萬，台南研議消息傳出後，又有民眾敲碗希望台中普發現金，台中市長盧秀燕今主持市政會議，被問是否跟進台南普發現金，微笑回應，未進一步說明。

台南市議會臨時會昨藍白議員提案，籲台南市政府將超徵稅額及超收交通違規罰款，以普發現金方式還稅於民，獲市長黃偉哲正面回應，市府會進行研議，並在下次定期大會9月26日前提出完整報告。

台中市上月底就被瘋傳超徵120億元，傳出市府要普發4萬現金，頓成市民們關注焦點，傳聞讓市府急澄清並報警，台中市長盧秀燕更親自出面澄清，絕無此事；但包括民進黨台中市議會黨團則呼籲台中市政府，中央跟地方政策應該是一致，既然藍白立委要求中央要普發1萬元，台中市的藍白議員也應該標準一致，要求市府比照中央普發現金。

台中市議會9月將召開臨時會，民進黨中市議員周永鴻與蔡耀頡更在7月30日提案，要求市府還稅於民，普發現金5萬元，實質協助市民、振興地方消費，更是落實市長盧秀燕之前挺中央「普發現金、還錢於民」主張，台中市是否比照辦理再度引關注。

昨日台南研議普發現金案傳出，又有不少民眾敲碗，希望台中能跟進普發現金，盧秀燕今主持市政會議，再被問及是否跟進台南研議普發現金，盧秀燕聽完媒體提問後用一抹微笑回應，未進一步說明。

台中市政府日前已就超徵稅額部分澄清台中市沒有「超徵120億」，指出，從盧秀燕2019年上任至2024年，台中地方稅收預算共2739億元，實徵數為2722億元，「市府近6年地方稅收短徵17億元」；台中市政府指出，稅收並非隨意徵收，更非市府任意調整，是依照中央制定的地方稅法與地方稅自治條例，精準編列、依法執行，這些虛構數字的流傳，不僅嚴重誤導市民，更傷害台中市財政的公信力與市民對公共預算的信任。

