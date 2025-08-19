稱李四川選新北市長民調高 游淑慧籲蔣萬安「為愛放手」

國民黨台北市議員游淑慧。（資料照）

2025/08/19 10:16

〔記者甘孟霖、何玉華／台北報導〕2026地方選戰，四百萬人口新北市是兵家必爭之地，資深媒體人黃暐瀚昨（18）日貼出最近一份媒體民調資料指出，民眾黨主席黃國昌宣布參選後支持度大升，但未超過呼聲最高的台北市副市長李四川。國民黨台北市議員游淑慧直言，新北市長選戰等同2028總統前哨戰，李四川心仍在台北市政不能全力開跑，是一大劣勢，台北市長蔣萬安下會期後或許就該考慮為愛放手。

黃暐瀚貼出《年代》民調指出，新北市長2026的所有預期選將中，依舊是李四川最強，而在黃國昌正式宣布參選後，黃的支持度大幅上升，對比綠營的民調已超過新北市副市長劉和然，但仍未超越李四川。

游淑慧說，很多人擔心藍白在新北如何合作，此地是2026重中之重，因為人口最多，藍綠基本盤五五波，等同是2028年的前哨戰，藍綠都勢在必得。對國民黨來說，能繼續在執政20年的新北獲得市民認同，新北就是國民黨執政招牌；對民進黨來說，則是要收復2005年丟掉的台北縣，是20年來努力目標，更是前行政院長蘇貞昌、立委蘇巧慧等蘇系唯一再起機會。

她表示，對藍白陣營來說最好的方法或許是君子之爭、民調決定，讓最強者出征；然而，李四川縱然暫時還是最強，也有劣勢和變數，就是其還在全心投入台北市政，不能像劉和然、黃國昌一樣大方開跑。

游淑慧直言，或許最遲，下個會期預算順利通過後，蔣萬安就要考慮放川伯起飛開跑，「雖然我們台北想要攬牢牢，但有時也要為愛放手」。

她也指出，藍白合作不能短視近利，盤要做大、局要看遠，不只新北談，其他縣市也能一起談，不只2026，2028合作也能一起談；2026年把餅做大，嘉義縣市、新竹市和宜蘭一起談，28年的局看遠、面面兼顧。

她說，這樣一來，即便明年黃國昌沒有能代表藍白競選新北，但雙方有2028年的合作默契，例如日前被點名的盧黃配，也能開始測試選民支持度，2028只有推出最好的組合，才有最大的機會能下架總統賴清德。

