會見自民黨青年局訪團 朱立倫：持續深化兩黨情誼與台日關係

國民黨主席朱立倫昨日會見由日本自民黨青年局長中曾根康隆眾議員帶領的「自民黨青年局海外研修團」。（國民黨提供）

2025/08/19 10:16

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨日於中央黨部會見由日本自民黨青年局長中曾根康隆眾議員帶領的「自民黨青年局海外研修團」，雙方針對台日關係、少子化議題與青年培育政策深度交換意見，會談氣氛熱絡融洽，朱立倫並宣布國民黨青年團下個月將由立委葛如鈞帶領出訪日本，盼為兩國共同繁榮作出貢獻。

朱立倫表示，國民黨與自民黨深度交往至今多年，從已故前總統蔣經國開始，歷任國民黨主席皆視對日關係為重中之重，在他擔任主席的4年任期內，年年接待自民黨青年局的貴賓來訪，今年5月也才與中曾根康隆在台北見面，除了維繫兩黨之間珍貴且深厚的情誼，也期待日本的年輕世代能與國民黨的青年人才們共同深化台日關係。

請繼續往下閱讀...

會中談及21世紀的科技發展及青年培育議題，葛如鈞表示，國民黨近年開始善用AI科技做訊息的澄清與傳播，效果顯著，未來更將持續運用AI科技提升競爭力，更促成跨世代對話；國民黨立委廖偉翔表示，國民黨在立法院十分關注居住正義、少子化等新時代問題，推動制定「AI基本法」、「青年基本法」，更期待未來能在此類議題上與日本政界多加交流學習。

針對少子化與經濟發展政策，國民黨立委牛煦庭表示，台日共同面對到的少子化問題，他認為問題就出在高房價，而國民黨也在立法院推動促進社會住宅的相關政策，從根本解決問題；國民黨台北市議員徐弘庭則說，國民黨創立台積電，並一路支持台灣的高科技半導體產業發展，未來也將持續學習日本的「經濟安保」戰略，支持產業界發展。

國民黨指出，本次訪團由中曾根康隆眾議員帶團，成員包括自民黨青年局長代理平沼正二郎、眾議員神谷政幸、自民黨中常會議長須田旭府、自民黨中常會副議長田中泰彥縣、自民黨青年局青年部長加藤竜祥眾議員等70名訪賓，日本台灣交流協會副代表高羽陽、涉外室長多田初、涉外室主任大橋光夫及秘書室主任茂木康也是座上賓。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法