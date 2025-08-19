政院提一般性補助款解方 卓揆：請立院通過878億追加預算

行政院長卓榮泰19日赴立院就「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告並備詢。（記者廖振輝攝）

2025/08/19 10:10

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院會今天邀行政院長卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告並備質詢。卓榮泰表示，政院提出的解方只有一項，也只能是這一項，把包括636億元的一般性補助款在追加預算的總額878億元請立院審議，將預算回復，就能像大水庫一樣，源源不斷的充分照原計畫流向各縣市。

卓榮泰報告表示，立法院審查114年度中央政府總預算案刪減總額達2076億元，其中通案統刪數不低於939億元，扣除已核實計算的通刪數303億元，行政院尚須自行調整刪減數636億元，由於須自行調減金額過於龐大，窒礙難行，且造成政策成敗無所歸屬，責任政治難以建立，違反憲法權力分立與制衡原則及預算法第49條規定，行政院曾於今年2月27日移請立院覆議，但立院於3月12日仍維持原決議。

卓榮泰指出，114年度中央政府總預算業經總統於3月21日公布，行政院雖於114年5月21日聲請釋憲，惟仍須依公布數額刪減。114年度中央政府總預算已遭立院大幅刪減1439億元，且針對特定項目巨幅刪減，如大陸地區旅費刪減80％、國外旅費及出國教育訓練費刪減60％、媒體政策及業務宣導費刪減60％、特別費刪減60％，部分機關甚至全數刪除，衝擊業務運作甚鉅，中央已窮盡救濟程序，為免對國防安全、外交及教育政策等再造成嚴重影響，經衡酌僅能勉予調減一般性補助款636億元。

卓榮泰說，依財政收支劃分法第30條及地方制度法第69條規定，中央對於財力較差的地方政府係酌予補助，且行政院於去年8月30日核定各市縣政府一般性補助款時，已敘明上開補助款如經立院審議結果有所刪減，將依其審議結果配合調整，114年度一般性補助款調減636億元，尚無違反相關法令規定。

卓榮泰表示，關於立院決議114年度一般性補助款刪減636億元全額撥付補回，行政院業依預算法規定，辦理114年度中央政府總預算追加預算案，並於8月14日函送立院審查，懇請各位委員大力支持，讓攸關人民福祉的各項施政，均能順利推展。

另外，關於全額撥付114年度原住民族地區基本設施維持費，卓榮泰表示，原住民族委員會114年度編列補助原住民族地區（鄉、鎮、市區公所）基本設施維持費6.4億元。該會上半年度核定2.9億元，截至8月8日已撥付2.5億元，其餘部分業於6月24日函請各公所提報支用計畫，該會將儘速審查後全數撥付，以落實照顧原住民族的政策。

