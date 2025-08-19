陳佩琪哭喊去天安門抗議 簡舒培：轉移關注柯文哲親筆指示便利貼

台北市議員簡舒培。（資料照）

2025/08/19 12:44

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲因涉京華城、政治獻金等弊案遭羈押禁見，妻子陳佩琪近來多次指控民進黨政府要把柯文哲「關到死」，昨天甚至公開揚言要拿柯文哲的照片到中國北京天安門喊冤。對此，民進黨台北市議員簡舒培表示，陳佩琪自稱是無辜家屬，但選擇在此時出面開記者會，高調喊「去天安門抗議」這種勁爆話題，說穿了，就是要轉移小草對柯文哲「親筆指示便利貼」曝光的關注！

簡舒培在臉書PO文表示，當柯文哲便利貼曝光幾個小時後，陳佩琪突然召開記者會，情緒激動喊出「我要去天安門抗議」！簡舒培質疑，這不是轉移焦點，那什麼才是？

簡舒培說，今天應該是社會追問柯文哲為什麼用便利貼指示彭振聲加快行政流程，讓原本不適用都更的個案卻能享都更容積大禮包？為什麼柯文哲明明有親筆指示，卻在事發之後裝作與他無關，他都不知情，把責任推給下屬，但就在這些問題應該被回答的時候，陳佩琪開了記者會，把焦點從「市政責任」轉移向「個人情緒」，她說要去天安門抗議，時間剛剛好，剛好得讓人不得不懷疑：這不是轉移焦點，那什麼才是？

簡舒培質疑：「陳佩琪真的敢去天安門抗議嗎？陳佩琪說台灣是威權國家，所以她要去『天安門』舉辦國際記者會抗議！但她能召開記者會、面對媒體、發臉書、接受採訪，就證明『台灣是一個民主國家』，如果她真的站上天安門廣場，迎接她的不是記者麥克風，而是公安審問；不是直播鏡頭，而是國安筆錄；不是言論自由，而是政治罪名。」

簡舒培續指，八旗文化總編輯富察因為寫書被中國指控顛覆國家；香港商人黎智英因為支持民主被控勾結外國勢力，在真正的極權體制裡，沒有人可以「喊話抗議」，只有失聯或定罪，「台灣不是威權，是讓妳可以喊『台灣是威權』的地方」。

簡舒培直言，柯文哲自稱不知情、不干涉；但今天曝光的便籤照片打臉所有卸責說法，證明柯文哲不只知情，更是下令主導整起流程的關鍵人物，陳佩琪自稱是無辜家屬，但選擇在這天出面開記者會，高調喊出「去天安門抗議」這種勁爆話題—說穿了，就是要轉移小草對柯文哲「親筆指示便利貼」曝光的關注！

