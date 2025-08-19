為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國嗆我駐處「非法」 我國駐索馬利蘭代表回擊

    我國駐索馬利蘭代表羅震華表示，美台索三邊關係已成為非洲之角地區典範，辦事處在索馬利蘭持續與美國等理念相近國家開創「非紅」合作。（圖擷取自Taiwan in Somaliland臉書）

    我國駐索馬利蘭代表羅震華表示，美台索三邊關係已成為非洲之角地區典範，辦事處在索馬利蘭持續與美國等理念相近國家開創「非紅」合作。（圖擷取自Taiwan in Somaliland臉書）

    2025/08/19 09:35

    〔記者黃靖媗／台北報導〕在美國參議院外委會非洲小組主席克魯茲（Ted Cruz）致函美國總統川普（Donald Trump），呼籲正式承認索馬利蘭為獨立國家後，我國駐索馬利蘭代表處與中國駐索馬利亞大使館數度在社群媒體發聲交鋒，在中方嗆我國駐處為「非法辦公室」（illegal office）後。我國駐索馬利蘭代表羅震華回擊，美台索三邊關係已成為非洲之角地區典範，辦事處在索馬利蘭持續與美國等理念相近國家開創「非紅」合作。

    據了解，這是繼今年4月底中國駐索馬利亞大使館唆使索馬利亞政府基於所謂「一索原則」武器化索馬利蘭的空域，分別針對索馬利蘭、台灣及美國後，首度發文代表處是「非法辦公室」。

    對於中方的說法，我國駐索馬利蘭代表羅震華17日於索國頒授2025台灣獎學典禮表示，適逢台索關係邁入第6周年，象徵自2020年8月17日台灣在索馬利蘭設處以來互惠互利的合作夥伴關係與時俱進不斷提升，美國總統川普第一任期政府曾於2020年7月公開肯定並支持台索新締結的關係，這5年來，他們樂見台索蘭關係已成為美台索三邊合作關係在非洲之角地區的典範。

    羅震華也指出，台灣與索馬利蘭雙邊關係在日前所簽署海巡協定後，已提升到戰略合作層次，台灣欣見更多理念相近夥伴國家加持台灣與索馬利蘭關係，為兩國催化更多國際支持。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播