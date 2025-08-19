盧秀燕為地方補助款槓上 卓榮泰：已提追加預算請立院支持

行政院長卓榮泰19日赴立院專案報告並備詢。（記者廖振輝攝）

2025/08/19 09:39

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院長卓榮泰今赴立法院進行「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告並備質詢，被問及日前在行政院會與台中市長盧秀燕因地方補助款起爭執。卓榮泰上午受訪回應，中央政府跟地方政府應該是通力的合作，而中央也已向立法院提出追加預算878餘億，其中涵蓋地方一般性補助款636億，懇請立法院能夠支持。

卓榮泰表示，中央政府跟地方政府應該是通力的合作，無論是在政務的推動或在財務共同結構方面的合作也是一樣。日前在行政院院會討論到相關議題的時候，也是跟地方的列席首長做了意見的交談。

卓榮泰指出，在今年的中方政府總預算，一共被立法院刪除高達2076億，其中一般性的所有的預算已經被刪減了1439億，立法院要求行政院自行刪減636億，這對行政院來講是高度的窒礙難行。所以行政院在考量多項的原則跟方法之下，就酌減了地方的補助款，這樣不僅中央部會所受的衝擊減少一些，也請地方共體時艱。

卓榮泰說，但行政院也知道中央各部會與地方政府都因為這樣子產生了財政上困窘情形，因此行政院已經在上週提出了今年度的中央政府總預算的最佳預算案878億多，其中也把被要求自行刪除的636億涵蓋在裡面，懇請立法院能夠支持這一項追加預算。

卓榮泰說，如此而來，解了中央各部會在預算執行上的困難，我們也會如實的、全數的讓地方政府不會因為這樣的困難，而對地方的財政結構發生任何執行上的難處，這就是我們的解方。

