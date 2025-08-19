為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    陳佩琪淚訴家破人亡 四叉貓打臉：柯傅堯環遊世界、看正妹、吃高級牛排

    PTT網路紅人四叉貓表示，柯文哲之子柯傅堯，在柯文哲關押的這一年到處環遊世界，吃高級牛排看正妹啦啦隊，IG放滿照片令人羨慕，佩琪不要重新定義「家破人亡」好不好？（圖擷取自臉書）

    2025/08/19 09:43

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲涉貪污案被法院羈押，柯文哲妻子陳佩琪哭喊，她要拿著柯文哲照片到天安門廣場，告訴大家為什麼台灣會有這麼「兇惡殘暴」的民進黨政府，對在野黨主席無情壓迫，導致家破人亡。對此，PTT網路紅人四叉貓表示，柯文哲之子柯傅堯，在柯文哲關押的這一年到處環遊世界，吃高級牛排看正妹啦啦隊，IG放滿照片令人羨慕，佩琪不要重新定義「家破人亡」好不好？

    陳佩琪18日陪同醫師蘇偉碩在民眾黨團召開記者會時落淚，指控民進黨政府「或許我英文不是這麼溜，但我中文絕對講得很好，我第一個站就到天安門廣場！」陳佩琪說，她要用流利的中文對人家講，為什麼台灣會有這麼兇惡殘暴的民進黨政府，對在野黨主席做如此無情壓迫，我們家家破人亡。

    四叉貓在臉書PO出柯傅堯IG截圖，可以看到柯傅堯在簡介寫著「我目前於日本留學，平時興趣是吃美食即（及）到世界各地旅遊」，IG的精選動態可以看到分別有「芬蘭旅遊」、「東大啦啦隊」、「美國旅遊」等等。

    四叉貓在貼文中表示，不是喔，家破人亡不是這樣喔，柯文哲之子柯傅堯，在柯文哲關押的這一年到處環遊世界，吃高級牛排看正妹啦啦隊，IG放滿照片令人羨慕，佩琪不要重新定義「家破人亡」好不好？

