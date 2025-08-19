分析雙普會 矢板明夫：歐洲各國首腦接二連三拜訪白宮

俄羅斯總統普廷、美國總統川普（右）。（法新社）

2025/08/19 10:30

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美俄阿拉斯加峰會後，美國總統川普態度出現驚人轉變，放棄了先前堅持的「立即停火」，轉而推動一份可能涉及烏克蘭割地的「和平協議」，此舉立即引發歐洲主要國家高度警惕。對此日本資深媒體人矢板明夫表示，「雙普會」之後，歐洲各國首腦接二連三拜訪白宮、趨之若鶩。由此也可以看出，他們都知道，解決烏克蘭問題，還是要靠川普。

矢板明夫在臉書PO文表示，美國總統川普和俄羅斯總統普廷在阿拉斯加進行了會談，雙方並沒有就俄烏戰爭停火一事達成協議，於是，很多左派媒體就開始批評川普，說川普被「被普廷吃了豆腐」、「只會作秀」、「根本不會解決問題」等等。

請繼續往下閱讀...

矢板明夫指出，批評的具體內容主要有「用鋪紅地毯等高規格禮儀接待一個戰爭罪犯」、「當得知普廷沒有立刻停火的想法之後，沒有2分鐘就起身走人，竟然還陪普廷談了三個小時」等等。我覺得這些批評非常沒有道理，正如美國國務卿魯比歐所說，普廷最大的武器就是「不在乎俄羅斯年輕人的生命」。他今後還可以源源不斷地把俄羅斯的士兵送上戰場。但烏克蘭已經滿目瘡痍，支持烏克蘭的美國和歐洲國家也都已經疲憊不堪。

矢板明夫續指，川普這一次費了九牛二虎之力，才把普廷請出來談判，自然要給足普廷面子。當面譴責普廷的侵略行為，或者話不投機就轉頭掀桌子走人，做起來很容易，說不定還能夠短時間獲得一些掌聲，但是，好不容易才打開一絲門縫的和平之門，一定會重新關上。

矢板明夫分析，這一次會談沒有結果，是預料之中的事情。畢竟，停戰對普廷來說有巨大的政治風險。恐怕需要建立信任、多次接觸才能夠逐步取得共識，往停火方向發展。至於這一次「雙普會」是否算成功，需要看今後有沒有第二次第三次接觸，現在下結論還為時過早。

矢板明夫直言，有很多歐洲國家表面上口口聲聲說「堅決支持烏克蘭」，但至今為止，他們為烏克蘭做的事情，要比美國少太多了，「雙普會」之後，歐洲各國首腦接二連三拜訪白宮、趨之若鶩。由此也可以看出，他們都知道，解決烏克蘭問題，還要靠川普。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法