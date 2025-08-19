澤倫斯基正裝會川普、歐洲領袖齊聚白宮 吳靜怡：3力量比承諾更保障安全

川普18日在白宮針對如何終結烏克蘭戰爭，與烏克蘭總統澤倫斯基舉行會談。相較於今年2月未穿西裝，澤倫斯基此次造訪白宮穿著正裝。（彭博）

2025/08/19 09:45

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近日陸續與俄羅斯總統普廷及烏克蘭總統澤倫斯基會談，外界關注俄烏局勢能否有新進展，媒體人吳靜怡發文指出，澤倫斯基此次造訪白宮穿著正裝，像是一種政治訊號，認為烏克蘭將從「援助對象」轉為和平進程的主角之一。她也分析歐洲領袖罕見團結，既是對烏克蘭的支持，也對川普形成牽制，並指這也提醒台灣，在大國博弈中，「形象、態度、盟友」的集體力量，比口頭承諾更能保障安全！

川普18日在白宮針對如何終結烏克蘭戰爭，與烏克蘭總統澤倫斯基舉行會談。相較於今年2月未穿西裝，澤倫斯基此次造訪白宮穿著正裝，也讓川普對他表示「你的西裝看起來非常棒。」

吳靜怡在臉書發文指出，自俄烏戰爭爆發以來，澤倫斯基以「軍綠T恤」塑造戰時領袖的堅韌形象，象徵與前線士兵的團結。不過本月18日在白宮會晤中，澤倫斯基身著深色夾克與襯衫，她認為「這像是一種政治訊號，烏克蘭是國際談判桌上的參與者，烏克蘭的未來，將從『援助對象』轉而和平進程的主角之一」。

吳靜怡表示，這場會面的最大亮點不在於川普一人，而在於歐洲領導人的集體登場。包含英國首相施凱爾、法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨、義大利總理梅洛尼、芬蘭總統史塔布、歐盟執委會主席馮德萊恩，以及北大西洋公約組織（NATO）祕書長呂特等歐洲領袖齊聚白宮，組成「歐洲外交戰隊」，展現罕見的團結。

吳靜怡認為，這既是對烏克蘭的支持，也對川普形成牽制，宣示俄烏和平談判不能僅是「川普與普廷的雙人舞」，而必須納入歐洲的安全與利益框架，北約秘書長呂特稱此次會議為「友好且成功」，顯示歐洲正試圖搶回和平進程的主導權。

吳靜怡也分析，川普用一貫模糊的談判風格提出「類北約但不入北約」的安全保證，馬克宏提議派遣數千名盟軍進駐烏克蘭，馮德萊恩讚揚川普願為「類北約第五條」保障做貢獻，呂特更稱此為「重大突破」。她認為澤倫斯基的西裝形象，反映烏克蘭對這種「大國遊戲」的清醒警覺，若善用歐洲力量，或可逼迫美國具體化承諾，反之就會淪為棋子。

吳靜怡提到，川普在會面後致電普廷，安排澤倫斯基與普廷的雙邊會談及後續三方會談，但若俄烏之間無明確停火條件與人道保障，三方峰會恐淪為俄羅斯拖延戰事的舞台。

吳靜怡在文末也強調，對台灣而言，這提醒我們在大國博弈中，「形象、態度、盟友」的集體力量比口頭承諾更能保障安全！烏克蘭的轉型與歐洲的團結，為小國在大國角力中開闢了一條可能的道路。

