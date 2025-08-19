為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    前所未見！日本陸奧市民自製「高雄」燈籠 迎高雄訪團

    陸奧市民間發起募款製作「高雄市燈籠」迎接高雄訪團。（圖由行國處提供）

    陸奧市民間發起募款製作「高雄市燈籠」迎接高雄訪團。（圖由行國處提供）

    2025/08/19 08:59

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市副市長羅達生率團拜訪日本青森縣及陸奧市，受到日方熱忱歡迎，還有陸奧市民間發起募款製作「高雄市燈籠」迎接訪團；青森縣知事宮下宗一郎表示這燈籠前所未有，祝福高雄、青森、陸奧與台灣友誼堅定長久。

    羅達生表示，去年底三方共同簽署國際交流備忘錄後，展開密切互動，這次高雄市回訪青森縣及陸奧市，更深化彼此了解，期盼未來持續拓展教育、觀光等多元領域合作契機。

    高市府訪團近日抵達青森縣陸奧市就受到熱情歡迎，並受邀參與當地百年傳統盛事「田名部神社例大祭」，田名部祭於每年8月18日至20日舉行，沿街行進的「下北美人（Oshimako）舞」展現濃厚在地風情。

    羅達生及市府團隊也特地換上傳統服飾，並戴上特製「台灣高雄市」的特製款肩帶，與青森縣知事宮下宗一郎、陸奧市齋藤友彥副市長和當地民眾加入遊行行列。

    羅達生說，兩市簽署備忘錄後，青森縣及陸奧市今年已陸續參與高雄「日光海島生活節」、「愛河端午嘉年華」、「台日大港水果祭」，以及在陸奧市「閃閃事業」活動懸掛高雄意象燈籠，感謝陸奧市役所積極深化三方情誼。

    陸奧市教育長阿部謙一表示近期將再次帶學生訪高，希望促成陸奧市更多學校與高雄學校交流；陸奧市商工觀光部長山崎學表示盼進口高雄農特產品，讓陸奧市民品嘗高雄美味物產。

    行國處長張硯卿表示，高雄市與青森縣及陸奧市交流日益密切，今年4月起陸奧市首度派遣職員於高市府駐點交流一年，尤其上個月於高雄登場的「台日大港水果祭」，陸奧市首度也將「下北美人舞」帶到高雄演出，吸引民眾共舞大受好評，未來高雄市與青森縣、陸奧市也將進一步深化夥伴關係。

    羅達生（前排左二）及市府團隊特地換上日本傳統服飾，並戴上特製「台灣高雄市」的特製款肩帶，與青森縣知事宮下宗一郎、陸奧市齋藤友彥副市長和當地民眾加入遊行行列。（圖由行國處提供）

    羅達生（前排左二）及市府團隊特地換上日本傳統服飾，並戴上特製「台灣高雄市」的特製款肩帶，與青森縣知事宮下宗一郎、陸奧市齋藤友彥副市長和當地民眾加入遊行行列。（圖由行國處提供）

    陸奧市民間發起募款製作「高雄市燈籠」迎接高雄訪團。（圖由行國處提供）

    陸奧市民間發起募款製作「高雄市燈籠」迎接高雄訪團。（圖由行國處提供）

    熱門推播