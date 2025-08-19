徐尚賢百萬交保！父原擬辦平安歸來茶會 擔心有串證之虞喊卡

徐尚賢交保後，吃豬腳麵線壓驚。（圖擷自臉書社團「南台灣之聲」）

2025/08/19 08:44

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「高雄雙罷劫」負責人徐尚賢本月12日獲裁定以100萬元交保，徐父原擬在20日舉辦徐尚賢平安歸來茶會，但因擔心有串證之虞，會讓兒子再次被羈押，今天（19日）緊急宣布喊卡。

罷免民進黨立委黃捷、許智傑的「高雄雙罷劫」負責人徐尚賢，因涉嫌觸犯偽造私文書、非法利用個人資料，今年4月19日遭羈押。高雄地院本月12日召開移審羈押庭，最終裁定100萬元交保，並限制住居及禁止出境、出海8個月。

徐尚賢羈押期間，「一心救子」的徐父徐國祥，委託原先提抗告的3名律師，數度上法庭替兒子辯護；甚至宣布解散雙罷劫總部，與罷免領銜人朱磊、黃晃枝幾乎鬧翻。

徐尚賢交保後，徐父相當高興，原本預定在20日舉辦一場「徐尚賢平安歸來茶會」，讓兒子能與眾多好友共聚ㄧ堂，相互鼓勵。

不過，徐父8月18日接到法院來函，清楚寫著「不得有勾串共犯及證人之行為及可能」、「禁止與本案相關共犯、證人之方式，得以替代羈押」等規定，徐父擔心若20日召開茶會，將使徐尚賢再次陷入被強制羈押的危機，今天一早緊急宣布取消茶會。

