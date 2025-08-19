國民黨426集會成中共宣傳高峰 IORG揭「台灣民主失敗論」操作

台灣民間研究團隊IORG的最新研究指出，中共宣傳「台灣民主失敗論」熱度逐步上升，2025上半年平均傳播熱度為2024年近兩倍，今年4月26日國民黨「戰獨裁」集會當日為中共宣傳熱度最高峰。（圖擷取自臉書）

2025/08/19 08:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣民間研究團隊IORG的最新研究指出，中共宣傳「台灣民主失敗論」熱度逐步上升，2025上半年平均傳播熱度為2024年近兩倍，今年4月26日國民黨「戰獨裁」集會當日為中共宣傳熱度最高峰。

台灣資訊環境研究中心IORG研究，中共以台灣重要事件「借題發揮」宣傳台灣民主失敗，重要事件包括總統大選、政治人物爭議發言、青鳥行動、柯文哲案、遣返中配、在野黨集會、大罷免。

請繼續往下閱讀...

IORG分析，426國民黨「反綠共、戰獨裁」集會當日為18個月內中共傳播熱度最高峰，次高為遣返武統言論中配事件，中共利用機會傳播「戒嚴論」指控民進黨獨裁、侵害人權。

IORG指出，去年12月31日中國人民解放軍「海峽之聲」發文宣稱2024台灣「民主退步」，是唯一由中共主動發起的傳播熱度高峰，此無涉台灣國內事件論述。

據分析，中共主要形塑賴清德政府整體極端負面形象，如控制司法、操弄民粹、「打擊政敵、洗滌人心」、「台獨變獨裁」、「將綠色獨裁推進至戒嚴邊緣」。

值得注意的是，中共持續以台灣國內政治事件製造「證據」證明台灣民主失敗、解放軍主動發表年度總結評論台灣民主退步，強化「民進黨破壞台灣民主」的世界觀。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法