    首頁　>　政治

    一碗雪乳冰40年 台南台派老冰店挺罷成民主小據點

    南區老冰店櫃台張貼「台灣人不是中國人」標語。（記者洪瑞琴攝）

    南區老冰店櫃台張貼「台灣人不是中國人」標語。（記者洪瑞琴攝）

    2025/08/19 08:26

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市一間陪伴許多人長大的老冰店，不只賣的是沁涼雪乳冰，更在櫃檯貼上「台灣人不是中國人」、「廢核，缺你不可」、「風雨中抱緊自由」等標語，傳遞挺台灣的聲音。創業第一代、今年80歲的許媽媽直言：「台灣人真的要團結，自由民主得來不易，十分珍貴。」

    雖然沒有大張旗鼓，但貼在櫃台的小標語，卻與許多冰友心有戚戚焉。許媽媽說，年輕學生顧客群不曾因此排斥，許多中年以上的客人，默默比出大拇指，那份無聲的支持，卻像心靈感應般強烈。甚至有香港遊客在偶然發現後，還會詢問能否索取標語，展現跨地域的共鳴。

    冰店從1984年營業至今超過40年，是許多台南人青春記憶的一部分。許多顧客當年還是學生，如今已帶著孩子再來「吃懷念」。最早由許媽媽與姐姐共同創業，如今交棒給第二、第三代接手經營，她則依舊精神飽滿，親手收拾桌面，笑稱「動一動才健康」。

    談到政治，許媽媽坦言自己「不是很懂」，但看到電視上一些政客言行，仍感到厭惡：「那棵蔥講的話，就是亂講一通，怎麼還有人信？」她認為，台灣能有如今的安穩生活不容易，「大家一定要一起守護」。

    這間老冰店，不只賣冰，更成了傳遞價值的在地據點，為城市留下獨特的民主印記。

    一碗雪乳冰40年，不只是透心涼，更是傳承自由民主價值。（記者洪瑞琴攝）

    一碗雪乳冰40年，不只是透心涼，更是傳承自由民主價值。（記者洪瑞琴攝）

