中二選民楊双子一原因 823無法投「同意」罷顏寬恒

美國國家圖書獎得主楊双子，823當天需到日本出席「四維街一號」日文譯本交流活動，無法投罷顏寬恒。（資料照）

2025/08/19 07:54

〔記者黃旭磊／台中報導〕距離2025大罷免、823投票日僅剩4天，美國國家圖書獎得主楊双子，在投票前多次表達「我是台中第二選區選民，我支持罷免顏寬恒」立場，由於823當天需到日本出席「四維街一號」日文譯本交流活動，無奈無法前往烏日投票，楊双子呼籲中二選民「823請投同意罷免顏寬恒。」

楊双子自幼在台中成功嶺山腳下凋敝眷村長大，對家鄉充滿情感，曾在726罷免台中3藍委失敗後發文表示，726過去，823未來，民主需要練習，我期許自己像李竺芯的歌「拌拌咧」所唱，「拌拌咧，拌拌咧，毋免怨嘆 ／拌拌咧，拌拌咧，閣徛起來，閣徛起來」。

請繼續往下閱讀...

去年（2024）11月21日 ，美國國家圖書獎頒給「臺灣漫遊錄」，楊双子當時說，書寫是為了回答台灣人是什麼人，相關發言備受外界注目。

楊双子說，823全台有7個選區，各區罷團志工們都沒有放棄，我也不願放棄，請讓跌倒的我們繼續並肩作戰，再站起來，再向前走。

由於823投票日當天需至東京完成「四維街一號」日文譯本文化交流，楊双子說，心繫這場罷免投票，卻無法親身參與，至感苦澀，要特別對823七個選區的所有罷團志工致上敬意，也允許我說聲對不起，這次缺席會深刻留在我心底，時刻提醒我對公共議題的行動責任。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法