陳佩琪連日言行激動 李忠憲：真正的尊嚴不在於來路不明的金錢

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城、政治獻金等弊案遭羈押禁見，他的妻子陳佩琪多次指控民進黨政府要把柯文哲關押到死，甚至宣稱要拿柯文哲的照片到天安門。（資料照）

2025/08/19 09:09

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲因涉京華城、政治獻金等弊案遭羈押禁見，他的妻子陳佩琪多次指控民進黨政府要把柯文哲關押到死，甚至稱要拿柯文哲的照片到天安門。對此成大教授李忠憲發文質疑，「真正的尊嚴，不在於二十歲得來的光環，也不在於來路不明的金錢，而在於是否有勇氣直視自己的無知」。

陳佩琪近日許多言行情緒激動，除了在法庭暴走，在社群上還一度揚言輕生，近日更嗆聲總統賴清德，聲稱若要把柯文哲「關到死」，那她就要背著柯的骨灰去堵賴清德夫妻。昨日她又發文指控民進黨政府要把柯文哲關押到死，並稱她會練習好英文，並拿著柯的相片向全世界的人說民進黨政府是如何用司法迫害，害她家破人亡，且第一站會前往中國天安門廣場。

請繼續往下閱讀...

李忠憲對此則發文質疑，「看到陳佩琪說要拿柯文哲的照片到天安門，去找習近平申冤，控訴賴清德迫害。如果你把年代、人名遮住，也不知道這件事情，你永遠也猜不到，竟然是這四個名字填在這個故事裡面」。

對於陳佩奇的說法，李忠憲直言，這不是個人的荒謬，而是整個文化的縮影。並指陳佩琪是唸台灣最好的學校科系台大醫學系，但「當一個社會最驕傲的學歷，最執著的資產，和最渴望的正義，都是來自外部的光環，而非內心的信念，那麼我們真正缺少的，究竟是台大、豪宅，還是信任制度、實現自我的勇氣？」

對於有網友留言諷刺「她也從不覺得，自從她老公當上台北市長後，那些莫名其妙成綑成綑進入她家、必須讓她在夜黑風高時偷偷存進ATM機的錢有什麼可疑的地方」。李忠憲也表示「當一個人被過早地奉為『聰明』、『優秀』、『菁英』，她便失去了檢驗自己無知的動力」。

李忠憲也指出，問題不只是某個人如何，而是社會如何製造這種結構。像是早早給孩子貼上「名校菁英」的標籤；以金錢與地位包裹成就，當作正當性；或是用崇拜取代批判，使得無知不再被檢視。他也強調「當我們把『榮耀標籤』剝開，『菁英』不過是凡人，而凡人若失去反省，便會成為笑話」、「真正的尊嚴，不在於二十歲得來的光環，也不在於來路不明的金錢，而在於是否有勇氣直視自己的無知」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法