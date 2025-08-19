為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    823罷免戰火激烈 罷團文宣品告急上萬份火速馳援

    南投罷團專為823罷免投票設計的扇子文宣品。（「去游除垢」罷團提供）

    

    2025/08/19 06:45

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣立委馬文君、游顥罷免案，即將於8月23日投票，投二「去游除垢」罷團因大量發送罷免文宣品，致發送量已超過原先預估的3倍，提前1週見底，幸好各地罷團獲悉後，迅速提供剩餘文宣品援助，將在最後幾天衝刺派上用場。

    726首波罷免失利後，南投「去游除垢」罷團並未氣餒，仍每天上街頭宣傳罷游，且有來自全國各地的罷團志工支援，並大量散發文宣品，使得短時間內，文宣品發送量竟已超過原先預估的3倍，導致庫存提前1週見底。

    面對文宣品即將告罄的緊急情況，罷團立刻向全國各地罷團發出物資徵求訊息，隨即獲得熱烈響應。其中「基隆絕沛」罷團，即慷慨提供近萬份剩餘文宣品，「中六敲羅」罷團志工還協助北上基隆搬運，將文宣品運抵南投，展現罷團跨縣市合作的精神。

    「去游除垢」罷團指出，投二罷團是全國志工人數最少的罷免團體，在這場行動中，無論是人力、物資或運輸，常仰賴全國罷團夥伴們無私支援，凸顯這不僅是一場罷免選戰，更是一場公民合作的實踐典範，5天後就是終局之戰，期盼匯集來自全國的力量，讓這場民主行動開花結果，一起守護台灣。

    823罷免戰火激烈，民進黨立委陳素月、林月琴等人日前到南投竹山市場協助拜票，發送文宣品。（「去游除垢」罷團提供）

    

    南投罷團文宣品提前見底，各地罷團上萬份馳援。（「去游除垢」罷團提供）

    

