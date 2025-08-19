3艘海調船經費倍增、延後完工 審計部要求國海院檢討

國海院建造3艘海洋調查船經費倍增、延後完工。圖為4000噸級調查船修正計畫估列經費概況。（取自審計部查詢平台）

2025/08/19 00:01

〔記者洪定宏／高雄報導〕國家海洋研究院執行3艘海洋基礎資料調查船興建計畫，行政院原核定總經費31億元、期程至2026年，卻因流標、原物料及勞力成本上漲，今年3月核定修正計畫，總經費倍增為63億2千萬元，延至2027年、2029年完工，審計部要求國海院檢討改善。

國海院回覆指出，將完善採購規範文件、掌握市場編列合理預算、研析流標原因並適時調整、審慎訂定投標廠商資格、採購評選應反映造船能力、強化統包契約監管機制、定期研討履約進度。

審計部去年決算審核結果顯示，調查船為100噸級、300噸級、4000噸級各1艘，原期程2023年至2026年，總經費31億元，但100噸級與300噸級6次流標、4000噸級因國際原物料及勞力成本上漲，導致總經費調高至63億2千萬元，期程延至2029年底。

審計部發現，100噸級與300噸級調查船經費共7億元，直到第7次招標，去年才由台船得標；裝備有主推進系統、主發電機等項目，但依國海院與專管廠商（財團法人船舶暨產業發展中心）成立的專業技術協調會今年2月會議紀錄，有10項已屆管制期限遲未報送，原因是統包商規劃採購裝備的廠商部分關廠，恐影響建造期程或品質。

4000噸級調查船原估24億元，修正調為56.2億元，幅度達134.17％，包括增購水下遙控無人載具與專用絞機等設備，增加物價指數調整暨專案管理、監造及工程管理費，未依行政院規定，審慎評估裝備需求。

