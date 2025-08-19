星國半導體公司關掉深圳廠...藍白卻罵賴政府 謝金河揭媒體誤導輿論！

財信傳媒董事長謝金河。（資料照）

2025/08/19 00:54

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕川普政府本月初公布台灣對等關稅暫時性稅率「20%＋N」，雖然我方持續與美進行磋商談判，但進程尚不明朗，國內不少產業已受到衝擊，近日就有媒體報導某老牌半導體材料「大廠」倒閉，暗指台灣製造業前景堪憂；還有某間在香港掛牌的新加坡半導體設備供應商關掉深圳廠，但相關媒體標題卻刻意不說清楚國家，導致大批不看內文藍白粉直接開罵賴政府。對此，財信傳媒董事長謝金河特別跳出來解釋前面提到2則新聞的「真相」，直言這是典型「張冠李戴的錯誤新聞解讀」。

謝金河18日晚間在臉書發文，「這兩天有2則新聞，一個是成立51年的瑞昇金屬宣布歇業，媒體都寫著『51年老牌半導體材料大廠倒閉，關稅重災第一槍，從半世紀榮光到黯然熄燈，台灣製造業隱憂浮現……』。瑞昇金屬被稱為『半導體材料大廠』，既然是半導體材料大廠，但我在產業超過40年，這家公司我從來沒有聽說過。而這家『大廠』，股本只有2.5億元，且沒有上市。我很想把寫這則新聞的記者找來問：你有看過瑞昇金屬的財務報表？我找半天都沒有找到。」

請繼續往下閱讀...

「一家公司成立51年沒有上市，只有兩種可能，一種是像義美，堅持不上市，一種是財報不夠好，不能上市。我沒有看到瑞昇金屬財報，不敢妄下結論。再說瑞昇的主力產品是錫粉、錫膏，這是電子元件貼合的材料，將電子元件焊接於基板或電路板上，是表面黏著（SMT）的材料，分類上比較接近印刷電路板的上游材料，直接掛上『半導體材料大廠』，是有一點太超過。一家公司會突然宣布倒閉，一定不是單一因素，而是長期以來失去競爭力有關，如果硬說瑞昇是「關稅重災區第一槍，只能說是記者想像力太豐富！或是故意戴上有色眼鏡報新聞。」

謝金河接著說：「第2則是在香港掛牌的ASMPT，也稱ASM太平洋，這是一家績優的半導體設備供應商，最早發佈新聞的某媒體報出快訊，『半導體宣布關廠，上千人全失業，員工喊：我們做錯什麼？』一時之間，所有留言都在罵政府，有人甚至說我們選錯總統！這是故意誤導的新聞，Tvbs故事寫半導體廠宣布關廠，造成千人失業！暗指川普關稅撞擊，半導體產業挺不住！這是故意的誤導。ASMPT是一家在新加坡註冊，在香港上市的企業，是一家半導體設備廠，今年上半年淨利2.1億港元，衰退32%，這次關閉深圳舊廠是為了拉高毛利率，跟台灣有什麼關係？」

