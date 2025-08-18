提閣揆人選被總統府反嗆 北市府發言人：蔣萬安是善盡言責

北市府發言人李政軒表示，蔣萬安有感而發提出建議，是善盡言責。（資料照，台北市政府提供）

2025/08/18 21:55

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安建議總統賴清德找和碩董事長童子賢組閣，總統府發言人郭雅慧說，建議蔣萬安先正面回應「辦公室主任」疑似濫用特權的爭議。台北市政府發言人李政軒表示，蔣萬安有感而發提建議，是善盡言責；總統府如果有台北市政府任何人「濫用特權」的證據，趕快拿出來，市政府一定秉公處理。

李政軒對總統府的回應反諷說，如果面對關稅議題，總統府反應有如此快速，相信總統的民調不會這麼低。他也說，總統府如果有台北市政府任何人「濫用特權」的證據，趕快拿出來，市政府一定秉公處理。

李政軒指出，如果總統府喜歡談論用人，也請總統府拿出應有的標準，檢驗中央政府的用人邏輯，包括關稅公布當天，經濟部長去「快樂在一起」；內政部長在公開場合高喊要讓總統賴清德當「台灣國的主人」；還有只當了不到3個月就因為婚外情而下台的交通部長。

李政軒強調，任何民眾都可以對中央政府的官員人選提出評價與建議，何況行政院長一職對台北市以及整個台灣的發展影響深遠，蔣萬安有感而發提出建議，只是善盡言責；總統府如果前一句說「傾聽民意」，後一句卻以為自己是酸民，格局如何、未來施政是否可以期待，民眾都看得非常清楚。

