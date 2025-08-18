楊瓊瓔、盧秀燕、顏清標「3人同學會」 同台挺顏寬恒

楊瓊瓔與盧秀燕、顏清標同台，稱3人是同屆省議員，3人同學會難得同台。（記者張軒哲攝）

2025/08/18 22:21

〔記者蘇孟娟／台中報導〕823罷免投票倒數，國民黨台中市第二選區立委顏寬恒今晚推出反罷晚會，立委楊瓊瓔也趕來力挺顏寬恒，她更與台中市長盧秀燕及顏寬恒父親、大甲鎮瀾宮董事長顏清標同台，指3人是同屆省議會，今「3人同學會」就為力挺認真的顏寬恒，強調顏寬恒以逾5成選票當選立委卻面臨罷免，質疑公平性。

楊瓊瓔今與盧秀燕及顏清標同台，指3人是曾是同一屆省議員，今日3人同學會同台，提及當年顏清標爭取解決沙鹿淹水建設，3人一起合作爭取，如今「南山截水溝計畫」由3人同學會起頭，規劃設計落實在顏寬恒手中進行。

楊瓊瓔稱，顏寬恒在立院財政委員會幫人民顧財產，盧秀燕在台中非常打拚，全市人口286萬人，一年上繳近2千多億稅收，卻分不到6、700億，這樣有公平嗎，顏寬恒質詢時非常厲害，認為財劃法20多年未修正，很多民代都說要修改財劃法，因為中央集權、地方沒錢不公平，最後藍白合作，終在顏寬恒的領軍下通過財劃法，每年替台中市爭取到262億。

楊瓊瓔還說，明天她跟顏寬恒都要北上立法院質詢中央砍刪地方一般性補助款，台中市被砍32億，砍的都是跟老人、幼兒、社福及交通建設有關預算，要北上爭取法定預算不能隨便刪，財政要有紀律公平，台中隊全力以赴。

她更說，這屆總統得票才4成多，顏寬恒選立委得票5成多，得票4成的沒被罷免，得票5成的為何要被罷免，質疑公平性，她跟盧秀燕、顏清標3名議會同學再同台，籲民眾823投不同意罷免，讓顏寬恒留在立法院為人民打拚。

