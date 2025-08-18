消波塊vs.罷免瘋狗浪！顏寬恒沙鹿晚會籲823用7:0完封

顏寬恒沙鹿團結晚會，台中市長盧秀燕（左5）壓軸登場。（記者張軒哲攝）

2025/08/18 22:07

〔記者張軒哲／台中報導〕核三延役公投與7名藍委罷免案23日登場，台中第二選區立委顏寬恒今（18）日夜間於大本營沙鹿服務處舉辦「挺寬恒、反惡罷」團結晚會，台中市長盧秀燕壓軸登場；同樣面臨罷免挑戰的藍委江啟臣與楊瓊瓔也同台宣講，呼籲台中民眾公投投下同意票，罷免投下不同意票，用7比0完封，「讓沉默的消波塊挺過罷免的瘋狗浪。」

今晚活動吸引上千民眾到場，包括盧秀燕、基隆市長謝國樑與多位立委都到場站台力挺，痛批民進黨選輸翻桌，呼籲民眾用選票讓民進黨、賴清德好好反省。

盧秀燕站台時說，民進黨用國家資源發動大罷免，要將包括江啟臣、楊瓊瓔在內的7名立委罷免，賴總統一上任沒拚經濟、顧民生，卻發動罷免，萬一有一席立委被他罷免掉，說不定接著罷免議員、里長，只要不同顏色的就罷免，第一波罷免失敗後，民進黨立委王世堅還請總統收手。

盧秀燕強調，賴總統若還不清醒，他未來還有2年半執政時間，大家用手中的票讓他清醒，呼籲大家823要讓他再次失敗，才能讓賴總統反省，顧民生、不要再鬥爭了。

顏寬恒則拉著父親顏清標上台，顏寬恒說，自己近年在沙鹿區爭取許多建設，大家有目共睹，也吸引外來人口遷移，但民進黨卻發動大罷免，非常不合理；顏清標呼籲大家，823也要以7比0再教訓政府，呼籲大家踴躍投票。

盧秀燕（右3）呼籲民眾823用選票讓賴總統清醒。（記者張軒哲攝）

顏寬恒沙鹿團結晚會，吸引上千名藍營支持者到場。（記者張軒哲攝）

