2政黨未完成財報申報 內政部將審議裁罰

內政部今天公開各政黨申報113年度財務書表，應申報75個政黨，73個已完成申報。

2025/08/18 22:24

〔中央社〕內政部說，今天公開各政黨申報113年度財務書表，應申報75個政黨，73個已完成申報，復康聯盟黨未依限申報、更生黨經補正仍不符規定，而中華統一促進黨是逾期完成補正。內政部將開政黨審議會，針對未完成申報或逾期等審議裁罰。

內政部今天透過新聞稿表示，政黨法規定，政黨應於每年5月31日前，委託會計師查核簽證上一年度財產及財務狀況決算書表，報送內政部彙整公開。政黨未申報或申報不符規定，應於一定期限內申報補正，有屆期未申報、未補正或補正後仍不符規定，將註記、刊登政府公報或新聞紙，並公開於網路。

內政部說，針對未申報的政黨，依法可處新台幣100萬元以上500萬元以下罰鍰；經限期補正而未補正的政黨，則處20萬元以上100萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

內政部說，政黨審議會今年1月2日決議向憲法法庭聲請違憲解散中華統一促進黨，但現行大法官人數不足憲法訴訟法規定評議及同意宣告違憲解散的最低人數，內政部將等憲法法庭組成完竣後，依法提出聲請。中華統一促進黨在憲法法庭宣告違憲解散前，仍應履行政黨法義務，向內政部申報財務報告。

內政部指出，復康聯盟黨未依限申報部分，因該黨負責人及部分選任人員涉違反國家安全法受檢調偵辦，政黨相關財務資料都遭扣押，經內政部確認無法申報財報，同意展延申報期限；另復康聯盟黨已於今年7月16日申請解散，經內政部於7月18日同意備案。

內政部指出，各政黨申報完成的財務書表內容，都已公開於「政黨資訊網」（網址：https://party.moi.gov.tw/）；另未申報及補正後仍不符規定的政黨，相關資訊也註記在這個網站，並刊登政府公報。

