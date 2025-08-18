推童子賢組閣 蔣萬安曝原因

蔣萬安（中）提到由童子賢接閣揆組閣，有助朝野重新對話及建立互信。（記者方賓照攝）

2025/08/18 21:36

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安今（18）日晚上出席在台北市議會核三延役公投政策說明會前受訪，重申他在臉書提到由和碩董事長童子賢組閣，有助朝野之間重新對話及建立互信的開始；並指在去年11月邀他到市政會議演講後，就覺得「這樣的人非常適合來擔任閣揆，來帶領國家」。

蔣萬安說，去年11月邀請童子賢到台北市府市政會議以「產業發展與世界局勢」為題演講，童子賢談到台灣產業即將面臨的嚴峻考驗，在聽完演講後，他就私下告訴同事說「這樣的人，非常適合來擔任閣揆，來帶領國家」。



蔣萬安說，會後他送給童子賢台北捷運的枕木車，象徵的就是接下來台灣對於民生需求、產業經營發展，都需要有正確的能源政策。童子賢非常了解產業，對能源政策也有深入分析，加上長期關心教育、支持文化活動、關注動保議題，是組閣很適合人選。

蔣萬安說，大罷免後，台灣社會朝野之間失去互信，童子賢若能接閣揆，將是朝野重新對話及建立互信的開始。另一方面，他上週也看到童子賢在核三延役公投的各項談話，因此認為賴清德總統應該思考找童子賢來組閣。

