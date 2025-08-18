核三延役宣講 黃國昌：在野黨要聯手撐起這個國家

黃國昌說，核能是一個必要的選項。（記者方賓照攝）

2025/08/18 21:44

〔記者蔡愷恆／台北報導〕國民黨今（18）日晚在台北市議會舉辦核三延役公投政策說明會，台北市長蔣萬安、5位被提罷免的台北市藍營立委、台北市議長戴錫欽、國民黨主席朱立倫以及民眾黨主席黃國昌皆站台主講。黃國昌身為這次公投領銜人，除了感謝國民黨，也表示公投是由在野黨提出，「當執政黨擺爛不做事，我們在野黨要聯手撐起這個國家。」

黃國昌一上台便掌聲不斷，他說：「今晚來到這邊，就是一個感謝，一個拜託。」他首先感謝國民黨，從黨中央到地方黨部，從戴議長到台北市幾位優秀立委，在關鍵時刻出來疾呼投同意。黃國昌身為這次公投他提到，這場公投攸關台灣能源轉型，關乎的不是只是核三要不要延役，重點是要將台灣錯誤的能源政策導正過來。黃國昌說，這藍白於5月合作修訂「核子反應器設施管制法」修法，本以為幫執政黨解除法規上的障礙，幫他們架好了下台階，他們會了解在野黨不希望國家持續走在錯誤的能源政策。他希望，藉由人民的選票，讓核三延役成為行政部門法律上的義務

「核能是一個必要的選項。」黃國昌表示，民意已經做出了選擇，「萊爾校長」現在神隱，開始派小丑鼓吹大家不要出來投票，希望能夠閃避台灣人民真正的民意。黃國昌強調，另外一個拜託，要拜託大家出來投票。他說，民進黨稱台灣發展AI不缺電，但是美國商會說台灣要發展AI，不能不用核電。他更問民進黨政府，「為什麼NVIDIA的CEO黃仁勳說，台灣需要發展AI，需要至少一場核電廠？」他描述另外一個拜託，「大家出來拉票、一起出來大聲疾呼，用手中選票打醒民進黨政府。」為台灣高科技發展的未來，能夠享有穩定的能源。而後，他因晚點直播行程，演講完就離開現場。

朱立倫表示，賴清德這位獨裁者竟然說「票多的沒有贏」。朱立倫也喊：「我們多數可以尊重少數，少數應不應該服從多數？這是民主。」他強調，禮拜六是展現人民的力量。他問，台灣、AI需要電，這些高科技的東西哪些不需要電，此外台灣也需要穩定、乾淨、便宜的電。

朱立倫提到，看台電買了3千多億的綠電，每買一度電都要虧錢，虧了台電1、2千億，參與民眾在旁支持並大喊：「去死吧！」朱立倫稱國民黨製作的南方公園宣傳片中，不管是黃仁勳或是童子賢，不管科學界、企業界的朋友，都呼籲一定要使用核電。朱立倫要下台時，支持者也揮著國旗，大喊：「我愛朱立倫主席！」、「主席加油！」

「我們要的是台灣能源的韌性，不是民進黨執政的任性！」蔣萬安呼籲大家一起投下同意票，並說，必須很務實理性地來看台灣的能源政策，面對現實才能回應現實，讓台灣產業發展穩定供電是最為關鍵。蔣萬安提到，民進黨只要談到能源政策，總是膝反射式緊抱反核的神祖牌，「而在安全、多元、乾淨的能源組合之下，提供穩定的電力，能夠滿足老百姓的用電，就是我們的神祖牌。」

蔣萬安更提到1970年代能源危機，國民黨推出十大政策的核一，以及後來的核二、核三，是後續經濟起飛發展的重要基礎。此外，他也說日本挺過核災之後，現在也啟用核能，美國各界對於台灣使用核能也表達關切。他表示，今年到法國巴黎訪視，特別去了解法國相關能源政策，他稱，看到法國展現對核電發展決心與優勢，這就是現在國際的趨勢。

