不能放鬆！江啟臣：823不能「涼涼的」 要投不同意罷免

2025/08/18 22:34

〔記者蘇孟娟／台中報導〕823大罷免投票倒數計時，台中市第二選區國民黨立委顏寬恒晚間推出反罷活動。也面臨罷免的台中市第八選區藍委江啟臣站台助陣時指出，他今天是用受害者身分而來，當年有823砲戰，台中這次被罷的3人各是台中8、2、3區，是「台中823戰役」。他強調，籲選民支持今年的823也要打贏，不要掉以輕心、要投不同意罷免，今年的823戰役也要讓台灣民主寫下光榮勝利的歷史，以7比0再教訓政府。

江啟臣指出，台中這次面臨罷免的3人剛好是8、2、3區，剛好是「台中823」，7月26日已有24+1位的學長姊打了漂亮勝仗，跟政府、執政黨、賴總統說不要再搞了，但這個政府823沒有罷到底不放手，既然要挑戰人民意志，就展現台灣人民的智慧及堅守民主的決心，當年823砲戰非常慘烈，是抱著粉身碎骨的決心下才打贏，今年的823戰役很難打，籲選民不能「涼涼的」，一定要堅持到底。

江啟臣說，726罷免投票結果24+1比0的結果，已看到台灣人民的決心，大家都準備823再好好打一仗，籲民眾8月23日風雨無阻，不能放鬆要投不同意罷免，另外公投票要同意重啟核三。

江啟臣說，大家都在寫歷史，當年的823砲戰留下的歷史到今天還在講，今年的823戰役也要讓台灣民主寫下光榮勝利的歷史，更說這次的大罷免全世界都在看，823這一戰是台灣民主歷史上很重要的十字路口，民主要向前走或往後退，要靠民眾智慧投不同意罷免票，公投做出好的決定，讓後代不必吸髒空氣更有電可以用，人民只要做出正確的決定，國內外均會給掌聲。

他說，大罷免搞到天怒人怨，連國際輿論都在批評、全世界民主國家沒有人這樣搞，籲人民勇敢站出來說no，823再站出來投下不同意罷免，以7比0再教訓政府，大家有機會參與光榮戰役要到驕傲，可以用選票決定未來、爭取自己的福利拚經濟，不要整天搞鬥爭、要顧民生，這是人民的心聲，人民創造自己的歷史國際也會給掌聲。

