    政治

    勞動部否認就安基金「養綠友友」藍委轟：收買藝文界要全民買單

    國民黨立委許宇甄痛斥勞動部濫用公帑收買藝文界，民進黨政府若還有一絲羞恥心，就該徹底打破黑箱，追討不法。（許宇甄國會辦公室提供）

    

    2025/08/18 21:20

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨今（18日）召開記者會，質疑就業安定基金2022至2024年間補助導演羅景壬團隊合計達2872萬元，不符合就業安定基金的使用目的。勞動部聲明，相關勞工業務的宣傳均依法依規辦理，並無政治考量。對此，國民黨組發會主委、立委許宇甄痛斥，勞動部濫用公帑收買藝文界，還要全民買單？民進黨政府若還有一絲羞恥心，就該徹底打破黑箱，追討不法。

    勞動部聲明，相關勞工業務的宣傳均依法依規辦理，並無政治考量，請有心人士勿刻意做錯誤連結和影射。另，針對就業安定基金管理的整體檢討，勞動部已於今年3月向國會及審計部完整說明，並持續落實精進改革計畫。

    許宇甄指出，審計部調查報告清楚揭露，勞動部近5年濫用就業安定基金高達7224萬元，具體指出勞動節形象影片製作、臉書粉絲團經營、喬遷活動、春節紅包袋及三節禮品等各項支出，與就業安定基金支出用途規定關聯性不高，且辦理製作勞動節主題影片的採購，均未另案招標，而是逕洽該年度文宣媒體通路採購開口契約廠商辦理，但實際委託辦理項目與開口契約品項內容未盡相同，且所約定採購數量欠缺依據，難以驗核履約結果與約定數量是否相符。也就是說，審計部要求勞動部應收回被濫用的經費。

    許宇甄痛批，勞動部濫用基金只是民進黨政府揮霍公帑的冰山一角，好像人民的稅金是取之不盡、用之不竭的提款機，完全是把納稅人當冤大頭，把就安基金當成民進黨的小金庫。從羅景壬到饒舌歌手大支，不斷有人靠著政治關係大肆寄生，吸吮人民血汗，編織出一張張綠色金權網絡。民進黨政府若還有一絲羞恥心，就該徹底打破黑箱，追討不法。

