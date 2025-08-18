會見賴總統 日本自民黨青年局談中國威脅：自己國家自己救！

賴清德總統今天接見由日本自民黨青年局長中曾根康隆眾議員率領的日本自民黨青年局海外研修團。（總統府提供）

2025/08/18 20:55

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今天接見日本自民黨青年局海外研修團時表示，期待台日持續深化合作，穩定區域情勢，並在半導體、AI等領域深化合作，為雙方經濟產業帶來雙贏；率團的日本自民黨青年局長中曾根康隆也表示，台灣面臨台海緊張情勢，日本同樣面臨來自中國、俄羅斯和北韓三個面向的威脅，我們必須向海內外展示「自己的國家自己救」的決心，互為信賴夥伴的台日兩國必須緊密合作，促進區域的和平與穩定。

賴清德表示，感謝自民黨青年局長期在台日交流扮演關鍵角色，促進雙方更深入的理解和合作。台灣與日本都堅信民主、自由的價值，面對威權主義擴張，再次感謝日本政府，從安倍晉三前首相到石破茂首相，在美日峰會、「七大工業國集團」（G7）領袖峰會及「四方安全對話」等國際場合，不斷強調台海和平穩定的重要性。

賴清德提到，因應全球局勢的快速變化，期待台日雙方除了在地緣政治變化中能共同合作、穩定區域情勢外，也在半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等產業持續深化合作，提升競爭力，也強化彼此的經濟韌性，帶來台灣和日本經濟產業的雙贏。

中曾根康隆眾議員表示，台灣及日本共享許多普世價值，也有共同利益，在許多領域都有具體合作。現在的台日關係是史上最好階段，希望能在此良好基礎上，攜手強化彼此之間的合作，青年局也將從旁協助；明年日本將正式成立「防災廳」，期盼未來兩國在防災領域加強合作。

中曾根提到，現在世界上發生數起戰爭，企圖使用武力改變現狀的舉措也在各地頻繁發生。其中，台灣面對台海緊張情勢，日本也同樣面臨來自中國、俄羅斯和北韓三個面向的威脅，我們必須向海內外展示「自己的國家自己救」的決心，並建立因應機制，互為信賴夥伴的台日兩國必須緊密合作，促進區域的和平與穩定。

對於賴總統提及半導體的台日合作，中曾根表示，不僅在半導體領域，下一個世代的通訊、AI等都是雙方共同擁有強項的領域，日本有許多可以向台灣學習之處，期盼未來相關領域的合作能加強兩國之間的產業競爭力。

中曾根說，現在對日本或台灣來說，執政都不容易。尤其社群平台崛起讓民主體制變得更加複雜，但執政者必須守護國民、守護國家，期盼台日攜手因應挑戰，青年世代也會在其中扮演重要角色。

訪團成員尚包括日本國會眾議員平沼正二郎、加藤竜祥、參議員神谷政幸、大阪府議會議員須田旭等，由「日本台灣交流協會」台北事務所代表片山和之、外交部長林佳龍、「台灣日本關係協會」秘書長張仁久及立委陳冠廷陪同，前往總統府晉見總統，總統府秘書長潘孟安、國家安全會議秘書長吳釗燮也在座。

