學術界連署守護非核家園 近800人反對核三重啟

學術界發起守護非核家園，目前已有近800人連署反對重啟核三公投。（翻攝自連署官網）

2025/08/18 20:10

〔記者林曉雲／台北報導〕110名大學學者共同發起連署，呼籲社會大眾對於第21號（核三重啟）公投案，投下「不同意」票。他們表示，今（2025）年5月，台灣最後一座核電機組、核三廠二號機除役，台灣正式邁入非核家園，然而民眾黨立院黨團卻在缺乏任何安全、技術、經濟、政策評估與社會溝通的情況下，於立法院提出全國性公投案，訴求重啟已結束運轉的老舊核三廠；做為長期支持台灣「非核家園」與「能源轉型」的學術工作者，呼籲國人針對此公投案投下「不同意」，目前已有近800人（含發起人）連署，正持續增加中。

發起人包括台大、成大、清大、陽明交大、政大、中山、東華等大學老師，也包括中研院士林明璋及廖運範，以及瑞士聯邦材料科學與技術研究院研究員陳奕仲（Barton Chen）、挪威科技大學產業經濟暨技術管理學系博士顏東白等人。連署聲明指出，台灣的地質條件與高人口密度，難以與核能本質性的危害、風險及萬年核廢難題相容，一旦發生核災，其衝擊的範圍與尺度也遠遠高於其他類型的能源。呼籲社會各界在核三重啟公投案中投下「不同意」，守護得來不易的非核家園，讓台灣的能源轉型能穩健前行。（連署表單：https://swiy.co/nonuke_petition）

連署分成7點說明，強調活動斷層經過核三廠區，機組老化難以確保核安，核三廠過去的運轉歷史中，至少出現30次異常與違規事件，其中多起與外部電力系統失靈有關，2001年甚至發生差點導致爐心熔毀的全黑事件，為台灣迄今最嚴重的核子事件；原先的核安紀錄已不良，尚有設備老化問題，加上位於斷層帶使風險增生，核三廠實難在零風險、安全無虞的前提下重啟。

此外， 連署學者認為重啟核三是產生更多萬年核廢債留子孫，違反世代正義；投資評估與重啟昂貴核電，卻只為6%電力，不符經濟與時間效益；另核電傷害台灣產業國際競爭力；減煤進程未受核電除役影響，空污解方不在重啟核電；核電重啟無助於國家安全，更將延宕真正具能源韌性的再生能源發展；重啟核三將延續犧牲的體系，剝奪屏東人發展權，更是擁核者始終不敢面對的以鄰為壑心態。

