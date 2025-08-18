獨家》中國權宜輪鼓浪嶼號再闖我領海 挑釁國軍操演警戒區

今年一直爭議通過我海域的外國籍權宜輪中國「鼓浪嶼號」郵輪，18日傍晚再次近岸通過、距離屏東滿州海岸不到1浬。（記者蔡宗憲攝）

2025/08/18 19:40

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕今年一直爭議通過我海域的外國籍權宜輪中國「鼓浪嶼號」郵輪，18日傍晚再次近岸通過距離屏東滿州海岸不到1浬，引發國安疑慮。該輪目前位於台灣本島與蘭嶼之間，恰為國軍明（19）日操演劃設的警戒區，預計8小時後將進入演習範圍。軍事粉專「Taiwan ADIZ」痛批，此舉已非「無害通過」，而是「統戰威脅」，呼籲政府嚴正應對，確保領海安全。

「鼓浪嶼號」今年4月曾駛近屏東恆春墾丁外海，距離岸邊不到1浬，船上乘客拍攝海岸線影片，並附上簡體字「台灣是中國的」，引發爭議。該輪此次故技重施，18日傍晚再次貼近滿州海岸，挑釁意味濃厚；尤其明日國軍將於台灣東部海域進行操演，該輪行蹤與演習警戒區高度重疊，令人質疑其意圖是否為刻意干擾軍事行動。

「Taiwan ADIZ」強調，國際海洋法雖允許外國船舶「無害通過」領海，但鼓浪嶼號屢次近岸航行，距離海岸僅數百公尺，遠低於12浬的安全距離，恐威脅國安應變空間。粉專警告，若此類行為成為常態，該輪載客量高達1800人，相當於一個團級兵力，恐對我國防安全構成實質威脅，政府應採取更強硬措施。

海委會4月時曾回應，鼓浪嶼號為百慕達籍客輪，海巡署自該輪進入我國海域後即持續監控，國人已識破中國的小動作，海巡署與航港局配合國安機制，建立「密注船舶資料庫」，針對中資權宜船加強監管，特別是涉及海纜區的異常行為。

「Taiwan ADIZ」呼籲，隨著國軍操演即將展開，該輪明日可能再次通過警戒區。國防部與海巡署已提高警戒，確保演習順利進行，捍衛國家主權與海洋安全。

鼓浪嶼號目前位於台灣本島與蘭嶼之間，恰為國軍明（19）日操演劃設的警戒區。（記者蔡宗憲攝）

鼓浪嶼號再闖我領海。（軍事粉專「Taiwan ADIZ」提供）

