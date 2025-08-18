民進黨駁核電更便宜安全 這些藍營高層「嘴巴反綠能身體當獨董」！

民進黨2年前列出一票國民黨政治人物身兼綠能公司獨董的貼文被翻出。（圖取自民進黨臉書）

2025/08/18 21:19

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕核三延役公投將於本週六（23日）舉行投票，藍白積極宣傳投下同意票，痛批民進黨政府搞風電、光電等綠能掏空台灣、養「綠友友」，謬爛能源政策才是導致台電虧損主因，重啟核三才能省更多錢，還給台灣「乾淨的未來」。值此之際，民進黨2年前列出一票國民黨政治人物身兼綠能公司獨董，狠酸「身體很誠實」的貼文被翻出，引發討論。

民進黨今天（18日）列出7大說帖，駁斥藍白兩黨為了即將到來的這場政治性公投所提出的論述，包括核電是國際趨勢、核電安全又便宜、缺電說、台電虧損等。

民進黨表示，核電非但不是國際趨勢，還是國際難題，而且核電根本不便宜，更別說民眾黨主席黃國昌日前拋出「挖一座玉山」埋核廢料不僅所費不貲，核安風險更是驚人。要打臉核電更便宜一說很簡單，看看核能佔比高達65%的法國，電價每度7到9元，台灣平均才不到3元。再來，停電並非藍白所稱是「缺電」，而是電網事故，台灣停電多是因為小動物誤觸或設備故障。

最可怕的是，核電廠在戰爭中最容易被當作戰略攻擊目標，一旦受損，不只停電，還可能引爆核災，真正能保護台灣安全的，是分散式再生能源。但藍白口口聲聲反綠能、抨擊綠能，還說台電虧損主因就是因為綠能，但事實是因為燃料暴漲，與綠能無關。

民進黨2年前在總統選戰期間於粉專整理至少8名國民黨人身兼綠能產業董事的貼文被翻出，當時綠營狠酸「嘴巴反綠能，身體當獨董」，當中包括時任藍營總統候選人侯友宜國政召集人杜紫軍（曾任森崴能源董事、華新麗華獨董）、副主席夏立言（華新麗華董事）、中常委陳宗興（宏華營造工程董事長、成立東方風能公司）、馬政府經濟部長施顏祥（中鼎工程獨董）、馬政府經濟部次長林聖忠（世紀鋼獨董、上緯投控獨董）、馬政府台電董事長黃重球（世紀離岸風電獨董）、馬政府國發會主委林祖嘉（安可光電獨董）、馬政府經建會主委蔡勳雄（金居開發董事）。

民進黨批評，「國民黨總是大喊反對民進黨的綠能政策，但實際上國民黨內有許多要角目前都身兼綠能產業的董事或獨立董事，甚至接下不少政府的重要綠電工程，根本就口是心非、為反對而反對！」

