核三公投在即 廢核平台引柯文哲話：台灣若爆核災「就是滅國」

廢核平台指出，前台大醫師柯文哲（右）曾直言：台灣根本沒能力面對核災，萬一發生，就是「滅國」。（資料照）

2025/08/18 19:19

〔記者黃宜靜／台北報導〕核三重啟公投案將於8月23日舉行；對此，全國廢核行動平台表示，核三廠若發生核災，台灣承受不起，更引用柯文哲曾經說的「台灣根本沒能力面對核災，萬一發生，就是『滅國』」，呼籲民眾為了守護家園，應於823核三公投投下「不同意」。

廢核平台今日在臉書指出，根據台灣學者發表在國際期刊上的研究，如果核三廠發生福島等級的輻射外洩，台東、高雄、屏東都將有土地被劃為「永久隔離區」，範圍內的漁獲更會全面受到污染，130公里的海域漁產全部禁食，台灣的漁業、糧食安全將立刻被重創。

請繼續往下閱讀...

廢核平台指出，前台大醫師柯文哲也曾直言：台灣根本沒能力面對核災，萬一發生，就是「滅國」。因為不只疏散計畫沒人能提出，連醫療量能都撐不住，全台目前只有極少數醫院能收治輻射病患，大多數人恐怕只能被「隔離在急診室外，用水沖一沖再轉送」，這就是台灣面對的現實。

廢核平台表示，房子可以重建，土地污染卻可能幾十年，甚至永遠無法恢復。福島核災至今已超過十年，日本政府仍在處理核污水，更何況日本發生核災，至少還有地方可以撤離；反觀台灣這麼小、人口密集的島嶼，一旦核三出事，全台灣幾乎無處可逃。

廢核平台強調，核災的衝擊是全面性的，使得土地長期廢棄、居民被迫撤離、農漁業毀滅、社會信任崩潰，可能讓台灣未來數十年陷入黑暗。福島核災已經證明，即使是高科技國家，也無法保證核能百分之百安全，更何況是有活動斷層通過的老舊核三廠？實際發電貢獻可能只有3%到6%的核三，真的值得台灣用未來去賭嗎？呼籲民眾在823核三公投投「不同意」。

廢核平台指出，根據台灣學者發表在國際期刊上的研究，如果核三廠發生福島等級的輻射外洩，130公里範圍內的漁獲更會全面受到污染。（圖取自全國廢核行動平台粉絲專頁）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法