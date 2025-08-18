為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    前政院高官涉貪百萬交保返澎湖 陳慧玲當超商店員努力還款

    2025/08/18 19:13
    前行政院南部服務中心副執行長陳慧玲（左1），在超商上班被網友揭露。（翻攝老高漫談臉書專頁）

    前行政院南部服務中心副執行長陳慧玲（左1），在超商上班被網友揭露。（翻攝老高漫談臉書專頁）

    前行政院南部服務中心副執行長陳慧玲，卸下光環後在超商上班。（記者劉禹慶攝）

    前行政院南部服務中心副執行長陳慧玲，卸下光環後在超商上班。（記者劉禹慶攝）

    前行政院南部服務中心副執行長陳慧玲。（資料照）

    前行政院南部服務中心副執行長陳慧玲。（資料照）

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕前行政院南部服務中心副執行長陳慧玲，涉詐領助理費認罪交保，遭解職失去優渥政務官薪水，還要籌措高額交保金，選擇在超商自力更生，由最基層的店員學習而起，有基本薪水維持生計，希望低調平靜過生活。不料一些好事之徒，透過自媒體曝光，攪亂其生涯規劃，讓陳慧玲感到相當灰心。

    陳慧玲在澎湖政壇一向以親和力著稱，雖然捲入多年前議員生涯的助理費案，也已羈押2個月並認罪，付出高額百萬元交保金，由於臨時急用，必須四處向親友籌借。交保之後當務之急就是謀職還款，因此不管職務高低，選擇前往全家超商直營店上班，擔任基層店員，由最基本工作學習，每日正常上早班。

    雖然陳慧玲家族也是經營同樣超商品牌做加盟店，但陳慧玲選擇在直營店上班，就是希望透過自己的努力，能在短期內還清債務，也能勉強維持日常生活所需，因此戰戰兢兢、低調過生活，希望能平穩度過這段人生中最大挫折時期，但畢竟是公眾人物，雖然每日低調戴著口罩，但還是被人認出，更被偷拍傳給有心人做文章。

    針對被人認出，影響其生活作息，陳慧玲相當無奈，同時也感謝民眾的關心，為了生活還是必須勇敢面對，會繼續留在工作崗位奮鬥，回歸正常的生活。

