台南議員要求普發現金 台中議員要求市府跟進

民進黨台中議員王立任要市府普發現金給市民。（資料照）

2025/08/18 19:54

〔記者蘇金鳳、歐素美／台中報導〕中央同意普發現金1萬元，台南市議會今日在議會臨時會要求台南市政府將超徵稅額及超收交通違規罰款，以現金普發方式還予市民。民進黨台中市議會黨團總召王立任表示，7月底已提案要求市府普發現金5萬元，要求市府也「還稅於民」；因為台中市政府不回應，民進黨議員批盧秀燕是雙標燕。

王立任表示，中央地方要一致，既然藍白要求中央普發現金，中央答應了，相同的條件，台中市政府也應普發現金。

民進黨市議員陳雅惠則表示，根據決算書，全年稅課收入達945億8,679萬4,530元，較原預算870億737萬9,000元多出75億7,941萬5,530元，增幅高達8.71%，市府長年標榜財政穩健，但在物價上漲、經濟壓力沉重的情況下，稅收超收不應全數留作庫存或挪作其他用途，應正視「還稅於民」的可行性。

民進黨議員陳淑華便表示，台中市的稅課收入超徵，盧秀燕過去以政治操作做大外宣，自吹自擂自己多會賺錢、吹捧自己的人設；中央行政院很努力拚經濟，盧卻說中央不照顧人民；盧選前要求中央普發1萬，而台中市的稅收超徵，同樣的政策盧秀燕卻不必還稅於民；盧秀燕一件稅收超徵有兩套標準，典型的雙標燕。

國民黨中市黨團書記長李中表示，很多地方政府根本沒有錢，還要舉債，台中市也有錢，過去沒有超徵情況，台中每年稅收一千多億，多數都上繳給中央，很多重劃區等的配餘地處分除優先還銀行借款外，另外則作為綠美圖、大巨蛋等重大建設使用，他要台南市政府不要為了配合中央說謊。

