核三歷年異常事件、重啟風險一次看 1事故類似車諾比核災！

2025/08/18 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕核三延役公投將於本週六（23日）舉行投票，挺核方和反核方近期在網上展開激烈論戰。環團「台灣環境資訊協會」（TEIA）最近整理核三廠自1984年7月開始運轉至今年5月依法除役，這40多年間發生過的「異常事件」，並向社會大眾科普核三延役如何評估安全性，以及耐震補強、翻新設備等工作所需投入的時間和花費。

TEIA本月15日整理屏東恆春核三廠歷年異常事件：

1985年7月7日（正式運轉1年後）：汽機葉片脫落導致大火，1號機停機1年2個月，被稱為「七七大火」。

1990年4月7日：1號機控制系統跳脫，用來減緩反應的控制棒，3支掉落爐心，導致中子通量過低而急停。

1993年4月29日：1號機大修期間，輻射污水外洩至恆春南灣海域及海岸。

1993年6月1日：用過燃料池水過濾器破裂，造成輻射廢水外洩。

1996年4月5日：排氣管爆裂導致蒸氣洩漏，造成反應爐失水的2A級事故。

1998年11月2日：反應器冷卻水泵拆裝及除汙作業時，通風系統未經過濾處理，放射性氣體微粒外釋，超過管制值。

2001年3月18日：聯外電源中斷，場內失去照明、冷卻系統失去功能，被列為3A級事故。

2013年12月4日：水泵數位控制系統微處理器故障跳機，使作為熱交換器的蒸汽產生器水位過低，反應器跳機急停才免於危害。此事故與烏克蘭車諾比核災（Chernobyl disaster）情形類似。

2019年11月26日：冷卻氣體洩漏進行檢修，測試安全閥時排放水蒸氣，廠區冒出大量白煙，周邊民眾恐慌。

2025年3月6日：執行冷卻水塔管路切割工作時，火星引燃鄰近的可燃物導致火災。

TEIA表示，這些狀況雖然在事發當下被控制住，但在條件惡化或應變延誤下，仍可能演變成重大核安事故。

核三重啟安全審查有哪些程序？

在今年5月立法院修正通過《核管法》第6條之前，台灣並無核電重啟相關規定，而核安會本月1日提出的「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」修正草案中指出，核電廠若要重啟，經營者須於執照有效期間屆滿前，填寫核子反應器設施運轉執照換照申請書，並明定需審核的項目，包括老化評估及老化管理報告、時限老化分析報告、終期安全分析報告，以及近期修法預計新增的輻射及耐震2項評估報告等。

台電則表示，核電重啟除了要做自我安全檢查、設備更新汰換外，還必須進行國際同儕審查，確定符合重啟條件後再送核安會審查。環評部分，根據現行法規，核電廠延役、重啟不需經過環評，不過環境部日前透露正規畫修法，可以預期除了核安審查之外，環評會議也將成為至關重要的守門員。綠色公民行動聯盟研究員林正原直言，核電重啟代表產生更多核廢料，溫排水也可能影響環境，這些議題都需要環評把關。

通過審查確定重啟需要多久時間？

林正原評估，核三廠有太多東西需要整修汰換，即便今年就決定重啟，算上前期審查、老化設備更新與耐震補強，到2030年恐怕都無法完成。花費部分，台電早在2018年就表示核三延役成本至少要300億元，其中包括新購燃料、新增乾式貯存空間、老舊設備維護等。

核三重啟風險？

而各界最關心的風險問題，TEIA指出，核電廠的運作條件極端，老化速度比一般工業設施更快，風險也更高。國際原子能風險評估組織（INR）的德國物理學家貝克（Oda Becker）說明，核電廠在生命週期最初的「磨合期」和後期的「磨損期」都有較高風險。核三廠已經運轉達到40年年限，系統、結構、組件（SSCs）都可能因長期的高溫、壓力、輻射及化學反應而劣化，造成反應爐壓力槽及圍阻體壁面變脆、出現裂縫等問題。

貝克表示，核電廠延役通常需要提交老化管理報告（AMP），說明如何管理核電廠老化狀況，但相關評估仍有所限制。例如關鍵的反應爐壓力槽即使發現裂縫，也無法更換；埋在混凝土中的管線或電纜則更不易檢測，這些未知或無法解決的狀況，都可能使延役核電廠面臨難以預期的風險。而且核三屬於第二代反應爐，缺乏防範爐心熔毀的裝置，無法像較新式核電廠將有害物質控制在特定區域，防止放射性物質釋放。

林正原補充，老化出現裂痕的反應爐，若持續承受高溫、高壓及中子撞擊，恐怕造成反應爐破裂、甚至輻射外洩致災，法國、俄國都有核電廠因微小氣泡及坑洞被迫停機或除役。

TEIA本月15日整理屏東恆春核三廠歷年異常事件。（圖翻攝自環境資訊中心官網）

