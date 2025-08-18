為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    核三延役公投 守護外木山行動小組「6大理由」籲投不同意票

    「守護外木山行動小組」今天（18日）表示，反對能源轉型淪為老舊核電與天然氣的二元陷阱，呼籲民眾8月23日公民投票時，投下不同意核三延役。圖為「守護外木山行動小組」日前往環境部抗議資料照。（資料照，「守護外木山行動小組」提供）

    「守護外木山行動小組」今天（18日）表示，反對能源轉型淪為老舊核電與天然氣的二元陷阱，呼籲民眾8月23日公民投票時，投下不同意核三延役。圖為「守護外木山行動小組」日前往環境部抗議資料照。（資料照，「守護外木山行動小組」提供）

    2025/08/18 18:37

    〔記者俞肇福／基隆報導〕核三重啟公投即將在本週六（23日）投票，長期關心台電協和電廠轉型為天然氣發電的「守護外木山行動小組」今天（18日）表示，行動小組反對能源轉型淪為老舊核電與天然氣的二元陷阱；「守護外木山行動小組」多數成員為長期遭受核能發電與火力發電風險環繞的基隆人，透過聲明表達嚴正反對核三老舊核電機組延役的立場，呼籲民眾8月23日投下「不同意核三延役」。

    「守護外木山行動小組」強調，台灣能源政策應以分散風險、兼顧生態、確保區域正義、檢討產業政策為原則，走向多元再生能源、儲能與節能並進，才是真正能源轉型之路。「守護外木山行動小組」針對核三延役公投，舉辦「投前總複習 線上座談」，歡迎民眾上網觀看。

    守護外木山行動小組列出持不同意立場的6大理由，包括「核三延役公投造成的區域不正義」、「老舊機組延役罔顧核安」、「老舊核電不符經濟成本」、「阻礙電網韌性與因地制宜能源政策」、「倚賴核能危害國防與能源自主」、「解決能源問題應同時檢討產業政策與推動節能」。

    「守護外木山行動小組」認為，真正的能源轉型應該兼顧永續、安全、區域公平，並朝向彈性、因地制宜的電力系統，廣納公民節電與多元再生能源。

