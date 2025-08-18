黃國昌脫衣露腹肌！小草莫名嘲笑蔡易餘 網搬綠營2大男神打趴！

有小草拿蔡易餘和黃國昌脫上衣露腹肌的照片對比大肆嘲諷，意外掀戰。（圖翻攝自Threads）

2025/08/18 19:40

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕最近表態要參選新北市長的民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌，昨天（17日）出席自家新北議員陳世軒在新莊舉辦的「水樂園活動」，活動上脫掉上衣秀身材，可以看到其腹部有六塊肌的輪廓，顯見他確實瘦身有成，大票小蔥、小草洗版讚爆，還拿民進黨立委蔡易餘的照片與黃國昌裸上身照做比較，嘲諷「這就是民進黨跟民眾黨的差別」，引發討論。不少網友批評白營支持者沒有論述只會攻擊他人外貌，還有人直接翻出綠營兩大男神，林昶佐和吳怡農的肌肉照反擊較勁。

黃國昌17日到新莊丹鳳國小參加陳世軒主辦的「2025 JIMMY搖滾水樂園」活動，穿著白色運動背心展現健身成果，玩水濕身後索性直接脫掉衣服，露出腹部六塊肌，直播曝光後吸引小草和小蔥們洗版大讚「這腹肌太猛啦」、「50歲能有這樣身材真的要很努力」、「史上最帥黨主席」、「這確定是免費可以看得嗎？」、「國昌老師竟然有腹肌真的太扯」、「這個夏天真的太養眼了，地方媽媽覺得氣血通順」、「感謝館長幫國昌老師練了好身材」。

請繼續往下閱讀...

不料事後有小草在Threads上放出綠委蔡易餘和黃國昌的腹肌照，嘲諷「這就是民進黨跟民眾黨的差別」，底下有白營支持者留言附和，「綠共的人都是這副腦滿腸肥的模樣，看了就討厭」、「還是老師看了養眼」、「這組照片PO出來要支持誰很清楚了吧」、「高下立判啊」、「支持民進黨的大概也都長這樣」。

但更多的是網友批評，「你可以對於執政黨有任何批評指教，但容貌羞辱真的很沒品」、「其實小草找不到論述跟你講就會攻擊長相，屢試不爽」、「左邊蔡易餘至少有把嘉義縣海線經營起來，右邊黃公國昌連七星區都經營不起來，身材好是有啥用？時間都花在跑健身房不跑選區？」、「這兩人放在一起的邏輯是什麼？啊我忘了小草沒有邏輯，抱歉，苛求了」、「論述不行，邏輯不通，淪落到只能攻擊外貌的草，真是低級」。

有人還分享蔡易餘過去在國會杯葛藍白強闖議案時「以一擋七」的照片，和黃國昌去年在強行通過國會擴權案前被國民黨團總召傅崐萁摸頭的經典召對比，狠酸「易餘委員一人擋7人 vs 蔥小弟喜孜孜被大哥拍頭，我想這就是民進黨跟民眾黨的差別吧！」、「蔡易餘至少有把嘉義縣海線經營起來，黃公國昌連七星區都經營不起來，身材好是有啥用？時間都花在跑健身房不跑選區？」

有綠營支持者更搬出翻出林昶佐以閃靈樂團主唱身分裸上身露出精實八塊腹肌的舞台照，和吳怡農在臉書秀出超猛手臂肌肉的照片，「怎麼不跟駐芬蘭代表來比啊？小草真的跟主子一樣柿子只敢挑軟的吃」、「那些說黃國昌腹肌很帥的人，你們這輩子是不是都在吃屎啊？看看林昶佐跟吳怡農，這才是真正的腹肌、胸肌、二頭肌好嗎？ 」、「平常我是不喜歡踩一捧一啦，但這兩位男神比國蔥優太多是事實」、「那些稱讚黃的人，平常是吃多差？」

民進黨支持者搬出綠營兩大男神林昶佐和吳怡農較勁。（圖翻攝自林昶佐IG、吳怡農臉書）

有人還分享蔡易餘過去在國會杯葛藍白強闖議案時「以一擋七」的照片，和黃國昌被傅崐萁摸頭的經典照反酸。（圖翻攝自Threads）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法