批黃國昌權力慾很恐怖 沈伯洋曝：他目標是選總統

民進黨立委沈伯洋（見圖）受訪時指出，他覺得民眾黨主席黃國昌「對於權力的掌握非常偏執」，而且自視甚高，「一直都認為自己是做總統的料」。（資料照）

2025/08/18 20:54

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委沈伯洋近日接受三立新聞《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪，他透露他跟民眾黨主席黃國昌認識已久，他覺得黃國昌對於權力慾的執著「蠻恐怖的」。沈伯洋也點出，黃國昌設想的道路就是「先做立委，再做縣市首長，然後直攻總統」，而凡是在這條道路上阻擋他的人「就是罪惡」。

《三立新聞》報導，鄭弘儀在節目中詢問沈伯洋，太陽花運動現在檯面上就是國安會副秘書長林飛帆、黃國昌，當時是否跟黃國昌有往來？沈伯洋回覆，兩人認識蠻久的，對於黃國昌現在成為這個樣子，還是多少有點訝異。

沈伯洋解釋，黃國昌有自己的想法立場，「我覺得他對於權力的掌握這件事情還是非常偏執，他一直都認為自己是做總統的料。」而且黃國昌會認為別人不適合當總統，所以想去跟當總統的人辯論、批評，覺得自己才適合。

沈伯洋指出，黃國昌設想的道路是「先做一屆立委，再做一屆縣市首長，然後直攻總統，這是他人生的道路，所以他會覺得在這條道路上阻擋他的人，就是一個罪惡！」沈伯洋補充說，雖然一開始黃國昌看起來跟他們站在一起，但當立場不站在一起的時候，就會發現「哇！他權力慾望是真的蠻恐怖的」。

鄭弘儀追問，所以黃國昌內心瞧不起總統賴清德？沈伯洋直言「他瞧不起好多人喔」，會說那個人有念過書嗎，這是一種知識分子的傲慢，而且黃國昌認為自己高人一等，是知識分子，應該引領這個國家，「他在過程中會鄙夷其他人，過程讓人蠻不舒服。」

沈伯洋強調，黃國昌的目標一定是選總統，對黃國昌來說，不然就是再加入國民黨而已，目的就是要獲取更多支持，而黃加入民眾黨就是要把民眾黨前主席柯文哲支持者變成自己的支持者，「這我敢講是因為他親口跟我講的，他還沒進去（民眾黨）的時候就這樣跟我講。」沈伯洋批評說，即便如此價值觀也不能歪，為了迎合、取得權力改變價值觀，這其實失去政治人物意義。

鄭弘儀續問，黃國昌已表態投入新北市長選戰，國民黨是否會禮讓黃？沈伯洋回應，新北市對國民黨太重要，他們一直掌握新北市的資源，所以禮讓對他們來說不合理，「但如果黃國昌加入國民黨，就變成另外一回事」。

沈伯洋更點出，對手明年才要初選，黃國昌現在提早宣布就可以做更多政治攻防，而且對黃國昌來講，選不選是一回事，「最重要是個人的光環，要藉由這個過程往上提升」；沈伯補充說，反正黃國昌最後可以做英雄，喊話說反民進黨最重要，自己擔任輔佐角色，這還是很有彈性的。

