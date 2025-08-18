吳思瑤籲「特別條例草案」朝野逕付二讀 藍白這樣說

行政院14日通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例修正草案」，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今呼籲，朝野黨鞭將本案在本週五院會逕付二讀，最快10月可啟動現金發放。（記者謝君臨攝）

2025/08/18 18:42

〔記者林哲遠／台北報導〕行政院14日通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例修正草案」，拍板普發1萬元現金，且不排富，經費上限從5450億元增至5900億元。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今呼籲，朝野黨鞭將本案在本週五院會逕付二讀，最快10月可啟動現金發放。

吳思瑤表示，民進黨團向藍、白兩黨黨鞭喊話，期待用逕付二讀方式，讓大家能夠在兼顧效率及審議品質下，讓人民所期待的預算到位。若快速逕付二讀再搭配韓院長召開朝野協商，期待最快8月底讓特別條例修正草案完成立法院審議，9月編列特別預算，最快10月就可以啟動發放現金及協助產業因應關稅衝擊的必要預算，都能夠一步到位。

對此，國民黨團人士回應，國民黨團有3個原則，首先還稅於民、不打折扣、不要拖延；第二，預算增加、不要巧立名目，當用則用，不當使用國民黨團也會嚴格把關；第三，等到案子送到黨團會透過黨團大會成員共同決定。

民眾黨團幹部則說，該案仍待明日黨團會議討論後才會決定。

