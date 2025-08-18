為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    「南投小鋼砲」曾琮愷送行人群擠爆 妻：繼續幫他守護台灣

    曾琮愷「改變的力量」影片，讓送行親友看了紅了眼眶。（曾琮愷親友提供）

    2025/08/18 18:53

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕連續8年參加WHO、聯合國宣達團、病中仍為罷免宣講，「南投小鋼炮」曾琮愷4日病逝，下午舉行告別式，送他最後一程的朋友擠爆禮廳內外。前台灣聯合國協進會理事長蔡明憲前來送行，月底也將為他辦追思會。曾琮愷的妻子洪子綾表示，阿愷用盡全力守護這片土地，會帶著他的精神，繼續守護台灣。

    外號「南投小鋼炮」、前民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷，本月4日深夜因蜂窩性組織炎併發症病逝，享年45歲，生前致力台灣民主運動，並努力為台灣到國際發聲，曾連續8年參加WHO、聯合國宣達團，為了台灣民主奮力往前衝，上月身體不適仍與罷團站路口宣講，他的真性情結交很多朋友，前台灣聯合國協進會理事長蔡明憲，以及曾一起到日內瓦宣達的新北市議員陳乃瑜等人都來送別。與他情同兄弟的名間鄉長陳翰立為他作生平介紹時，數度哽咽。

    曾琮愷的妻子洪子綾致謝詞時強調，阿愷用盡全力守護台灣這片土地，也許就是因為太努力而提前畢業，雖然他離開了，相信會在另一個世界繼續守護大家，她也會帶著他的精神，繼續守護台灣。

    曾琮愷的親友透露，阿愷外表是硬漢，內心是柔軟的暖男，擔任前立委蔡培慧駐區主任時，就有位單親媽媽的小孩生病，他得知後馬上拿錢去借這個媽媽；另有位賣菜的老人家也說，有一晚他的菜還剩很多，阿愷就買下這些菜，請他趕快回家休息。單親媽媽和賣菜長輩前兩天到靈堂拈香，才說出這兩件不為人知的暖舉。

    「小鋼砲」曾琮愷告別式，前台灣聯合國協進會理事長蔡明憲前來送別。（曾琮愷親友提供）

    新北市議員陳乃瑜（前中，穿白色背心者）送曾琮愷最後一程。（曾琮愷親友提供）

    名間鄉長陳翰立（右）與曾琮愷情同手足，介紹生平時數度哽咽。曾的妻子洪子綾（左）表示，會帶著阿愷的精神，繼續守護台灣。（曾琮愷親友提供）

    曾琮愷告別式禮廳外有擠滿送行的友人。（曾琮愷親友提供）

    熱門推播