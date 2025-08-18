監管雲納兒托法有諸多疑義 相關條文暫時保留

立法院社會福利與衛生環境委員會今繼審查「兒童托育服務法草案」。（記者謝君臨翻攝）

2025/08/18 18:12

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院社會福利與衛生環境委員會今繼審查「兒童托育服務法草案」。針對外界要求「監管雲」納入法條，保留監視影像並上傳主管縣市政府，因為朝野立委對於影像保留期限、居家托育是否納入、主管機關是否定期抽查等，均仍有疑義，會議主席、委員會代理召委王正旭裁示該條文先行保留。不過，今日會議並未審查完全數條文，餘下條文將擇期再審。

行政院版本第30條規定，為維護兒童人身安全及相關證據保全，托育機構應裝設監視錄影設備，妥善管理攝錄影音資料，至少保存30日，並加以保密。托育機構應將前項攝錄影音資料傳送至直轄市、縣市主管機關建置的網路系統儲存，不得規避、妨礙或拒絕。中央主管機關應補助主管機關建置網路系統。

請繼續往下閱讀...

對此，國民黨立委王育敏表示支持行政院版本，並認為應與業者溝通讓其了解立法善意，而中央政府也要負起協助地方政府的責任。國民黨立委陳菁徽詢問，技術面上，影像保留幾天較合理？個別上傳品質恐有落差，相關規格是否統一？

民進黨立委郭昱晴指出，政院版的影像保存天數是30天，他的版本則是拉到60天，當家長發現孩子有狀況，幼兒表達能力沒那麼好，有些嚴重個案都超過30天，技術上60天應不是問題，詢問執行面困難。另外，監視錄影設備若毀損，是否在24小時內報請主管機關修復，並在48小時內修復？

民進黨立委張雅琳說，目前支持院版條文，但有老師非常擔心，如果家長想調就調，造成實務上困擾，老師每天處理此事無法好好照顧小孩，請說明相關配套？民進黨立委林月琴表示，業者擔心隱私被侵犯，調閱要有機制在，且應有定期查閱或隨機抽查機制。

民眾黨立委陳昭姿則提及「剴剴案」，對於居家托育等非機構托育，是否也要適用監視相關規範？如果沒有，是否做出相對應管控？另外，過去曾有兒虐案件家長要調閱卻發生影像不見、毀損，如何確保監管雲資訊，同時避免不當外流？

民進黨立委林淑芬則提醒，條文寫中央機關「應」補助地方建置系統經費，但在財政收支劃分法修法後，中央統籌款少了3700多億，寫「應」會否有問題？

對於朝野立委相關提問，衛福部次長呂建德強調，原則上會將把兒童最佳利益放在前面。但他也提及，受財劃法影響，中央財政有很大問題，盼中央、地方共同維護兒童最佳利益，至於要怎麼處理，尊重大院。

衛福部社家署代理署長周道君指出，上傳縣市主管機關的影像，其定位是雲端備份，沒有要做為網路直接監看，類似科技執法這樣的設計。至於期程上，先前有編列部分預算，希望有縣市透過公托先來施行，但法律案通過後，若今年度預算還挪得出來，盡可能在今年試著嘗試啟動，至於明年度預算還要再做確認。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法