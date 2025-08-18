陳佩琪要去天安門舉柯文哲照抗議 陳時奮列4點不解：認知嚴重錯亂！

柯文哲妻子陳佩琪。（記者塗建榮攝）

2025/08/18 21:55

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等弊案遭羈押禁見，其妻子陳佩琪繼14日在法庭上演暴走戲碼後，今天（18日）還聲淚俱下指控民進黨政府要把柯文哲關押到死，她會帶著柯的相片前往中國天安門廣場表達抗議，引發外界熱議。對此，旅美教授陳時奮（筆名：翁達瑞）直言，陳佩琪有這種想法根本是有嚴重認知錯亂，呼籲柯家人出面關切陳佩琪的身心狀況。

陳時奮今天在臉書發文，「我是心軟的人，看了陳佩琪的記者會影片，真心覺得柯家應該關切這位媳婦的身心狀況。如果陳佩琪是我的女兒，我不忍看到她現在的遭遇。今天的記者會由精神科醫師蘇偉碩召開，抨擊監察院的京華城調查報告，除了陳佩琪之外，出席的人還有民眾黨的陳智菡。記者會中，陳佩琪神情憔悴，語無倫次，宣稱要帶著柯文哲的照片，到天安門廣場控訴賴清德用司法迫害在野黨主席，要把柯文哲關押到死……」

請繼續往下閱讀...

「京華城案在2024年5月2日爆發，告發者是國民黨籍的市議員鍾小平，北檢以他字案展開調查。當時賴清德只是總統當選人，直到5月20日才上任。案發後，柯文哲遭受羈押禁見，來自檢察官的聲請，且經過法院的裁決。整個羈押過程開過多次庭，涉及台北地院與台灣高院的多位法官。檢察官聲請羈押的原因是調查需要，一旦偵查終結柯文哲就會被釋放，等待法庭的審理結果。若羈押中的柯文哲有健康問題，也可以保外就醫，不可能被關押到死。」

他接著說：「問題是，陳佩琪信誓旦旦，指控賴清德要把柯文哲關押到死，口氣沒有絲毫懷疑。顯然陳佩琪有嚴重的認知錯亂，精神狀況可能有問題。在錯誤的認知下，陳佩琪要帶著柯文哲的照片，到天安門廣場為柯文哲申冤。顯然陳佩琪已失去理性，才會有如此荒誕的想法。第一，中共不會讓陳佩琪到天安門廣場控訴賴清德的政治迫害，因為政治迫害是中共政權的特長，陳佩琪根本就是白目，故意給中共難堪。」

「第二，陳佩琪的抗議工具是柯文哲的照片，令人費解，真要控訴賴清德的司法迫害，陳佩琪應該帶的是冤案的證據與文件，不是柯文哲的照片。第三，陳佩琪原要帶柯文哲的骨灰到天安門，但骨灰不能帶出國，所以改帶照片，陳佩琪的資訊錯誤，攜帶骨灰出國毫無問題，陳佩琪的真正問題是柯文哲還活著，無法燒成灰。第四，最令人不解的是，為何陳佩琪不在台灣召開國際記者會，將柯文哲遭受迫害的證據攤開給外國媒體看？顯然陳佩琪手上沒有足以說服國際記者的證據。」

陳時奮表示，「陳佩琪的語無倫次顯示身心狀態有問題，記者會主持人蘇偉碩是精神科醫師，卻沒有伸出援手。顯然蘇偉碩的專業訓練不足，要不然就是見死不救。外人見死不救也就罷了，柯家人這陣子也都神隱，柯家人不再公開發言，對陳佩琪不聞不問。基於以下幾點理由，柯家人應站出來力挺陳佩琪。」

「首先，這場禍是兒子柯文哲闖出來的，不應只讓媳婦陳佩琪承受惡果。就算陳佩琪是貪瀆的共犯（例如用提款機存入現金），指使者還是柯文哲。再來，假如柯文哲不從政，他就沒貪瀆機會，也就不會連累陳佩琪，問題是，柯文哲從政來自媽媽的鼓勵，貪瀆的惡果不應由太太承擔。柯文哲從政後，柯家人享盡好處，柯媽媽成為媒體紅人，妹妹柯美蘭插隊參選立委，柯家孫子在國外花用不明錢財，柯家人不能讓陳佩琪獨自承擔柯文哲從政的惡果。最後，就算陳佩琪是別人的女兒，好歹也幫柯家生養3個孫子，柯家人再無情，看在3位孫子的份上，也不能讓陳佩琪獨自受難。」

陳時奮直言，「陳佩琪要帶著柯文哲的照片，到天安門控訴賴清德用司法迫害柯文哲，並非身心健康的人會有的想法。不幸的是，民眾黨人只會利用陳佩琪獲取政治紅利，對陳佩琪的身心狀態視而不見。我是心軟的人，不忍見到陳佩琪單獨受苦。不論公、私的理由，柯家人都不能置身事外，應出面關切陳佩琪的身心狀況。」

