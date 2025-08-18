點名侯友宜、黃國昌 吳崢酸：若核電這麼好 請對重啟核二表態

民進黨發言人吳崢認為，國民黨是以鄰為壑，若覺得核電這麼好，新北核二廠也有重啟空間。（圖擷取自YouTube）

〔記者陳昀／台北報導〕核三重啟公投將於823登場，民進黨發言人吳崢指出，台中市長盧秀燕被問到中火轉型核電廠時表達「堅決反對」，卻支持重啟屏東核三廠，顯然就是以鄰為壑。他說，如果國民黨覺得核電這麼好，新北核二廠在法律上也有重啟的空間，希望新北市長侯友宜、想選新北的民眾黨主席黃國昌也能對重啟核二有所表態。

吳崢今天在民進黨YouTube《午青LIVE》直播節目邀請民進黨立委莊瑞雄連線對談，莊瑞雄表示，他會擔任辯論會反方代表是接受綠黨的邀請，「民進黨沒有任何人邀請我辯論」，並不是代表民進黨去，跟派系有何關係？他提到正方代表童子賢在台北坐擁14座豪宅，是想提醒童自己離核三天高皇帝遠，因此看待的態度也會有所不同。

莊瑞雄指出，核三重啟面臨的問題是核廢料沒地方去，最後全部堆在核電廠，低階核廢料的處置必須地方性公投，現在卻讓全國一起公投決定要不要留給屏東，國民黨執政縣市都反對核廢料放自家，2012年一度選址在花蓮秀林，時任花蓮縣長傅崐萁也反對，現在卻推動重啟核三、要將核廢料留給屏東，完全沒道理。

吳崢接著說，核廢料要放哪裡應該尋求當地的意見，不能兩件事扯在一起，讓全台灣人一起決定，這是以鄰為壑的問題；他提到，台中市長盧秀燕被問及中火轉型核電廠時表示「堅決反對」，那為什麼支持核三重啟？很明顯是以鄰為壑，放屏東就ok、放自己縣市就不行。

吳崢表示，國民黨修核管法放寬核電機組申請換照的時間限制，照法律來說，位於新北的核二要重啟也有空間，如果國民黨覺得核電這麼好，新北是侯友宜執政、黃國昌也想選新北，希望他們也能對核二重啟表態。

莊瑞雄也總結說，推動這議題就是想匡住經濟選民與企業，為民眾黨守住一些基本支持，但按照民眾黨總統大選時主張核能配比達10%，重啟核三後、核二絕對跑不掉，這些政黨應該清楚表明立場，也能看看雙北選民對這個議題會不會「己所不欲，勿施於人」。

