「畫大餅苦等5年！」 雲林褒忠產業園區公聽會 在地人：別再拖了

經濟部辦理褒忠產業園區第二階段環評現場勘察。（褒忠鄉公所提供）

2025/08/18 17:48

〔記者黃淑莉／雲林報導〕經濟部今（18）日辦理褒忠產業園區設置計畫第2階段環境影響評估現勘及公聽會，地方民眾說，該地位在省道台19線旁交通便利，總面積265公頃，開發後可創造數千個就業機會，期盼能早日完成開發。經濟部官員強調，預計在2027年初完成環評、開發計畫及園區核定設置等程序，褒忠產業園區一定會開發不會再拖了。

褒忠產業園區在2020年核定，2021年3月曾以分期分區開發提送環保署環評專案小組初審會議審查，縣府爭取分二期分區開發方式，縮短開發作業，第一期開發面積99.25公頃、第二期170.75公頃。行政院在2021年7月同意以全區265公頃一併開發，因開發面積超過100公頃依規定須進行第二階段環境影響評估。

經濟部今天邀集環評委員現勘，並在鄉公所召開公聽會，經濟部表示，二階環評重點項目有空氣品質，水資源，廢棄物及土石方，排水、滯洪及減災，地質、生態及噪音振動。

褒忠鄉長陳建名表示，園區預計引入食品及飼品製造業、飲料製造業、機械設備、產業用機械設備維修及安裝業、批發業、倉儲業等，地方民眾、產業共同期待就是園區能加速開發，縮短城鄉差距、增加就業機會，帶動地方發展，讓民眾返鄉、年輕人不用外漂。

鄉代會主席陳良俊說，褒忠人已等了好幾年，畫了大餅讓地方民眾看得到卻吃不到，希望能快點完成，不要再拖了；褒忠產業園區緊鄰台19線，附近又有台78線，往東可接國1、國3，往西可接台61線，排水南邊有有才寮大排、北邊有新虎尾溪。

縣府建設處表示，縣府一定會全力支持及協助，國土計畫部分也將該地畫入城鄉發展2之3類幫助加速開發，未來也會協助經濟部招商，開發後可改善地方經濟發展，增加就業機會。

經濟部在褒忠鄉公所辦理褒忠產業園區設置計畫公聽會，吸引百名村民出席關切。（記者黃淑莉攝）

